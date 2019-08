Những động vật yêu "chết đi được", nhưng nuôi thì dè chừng

Các loài linh trưởng như vượn cáo, khỉ mũ, tinh tinh, khỉ đầu chó… đều là động vật đáng yêu, nhìn rất dễ thương, nhưng tuyệt đối không phải loài vật mà con người nên giữ trong nhà. Khi tức giận, chúng có thể la hét, ném đồ đạc, thậm chí có thể hung hăng cắn chủ. Đáng lo lắng hơn là các loài linh trưởng tiềm ẩn nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Cáo. Ngoại trừ cáo Fennec nhỏ thì các loài cáo khác như cáo Bắc Cực, cáo đỏ không nên được giữ làm thú cưng. Chúng có thể trở nên rất hiền lành, nhưng không bao giờ hoàn toàn đáng tin cậy và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Cá sấu chắc chắn không phải là loài thú cưng vô hại. Sẽ thật không an toàn nếu chúng ta muốn giữ một con cá sấu bên mình. Loài động vật ăn thịt lớn có thể gây ra những vết cắn lớn gây nhiễm trùng, và thậm chí giết chết người với lực cắn kinh khiếp. Trong gia đình gấu trúc, gấu trúc Potôt nhỏ hơn gấu trúc Mỹ nhưng vẫn có hàm răng rất sắc nhọn và khó thuần hóa. Loài này đặc biệt không thích bị đánh thức vào ban ngày, và có thể phát ra tiếng hét khá lớn và tấn công bằng các cào và cắn chủ. Sói và chó sói Bắc Mỹ. Những loài này vẫn còn sống rất hoang dã và thường hành động theo bản năng. Chúng đi săn khi đói, chơi khi chúng muốn, và ngủ suốt ngày. Nếu chúng cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ tấn công. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì loài dơi có vẻ dễ thương và hấp dẫn, nhưng tốt nhất là bạn nên tránh xa vì loài này rất khó tiếp cận, dễ lây các bệnh truyền nhiễm cho người. Gấu trúc Mỹ là một thành viên của gia đình gấu trúc. Loài này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là những động vật ăn tạp rất khó huấn luyện. Chúng có 38-40 răng sắc nhọn, do đó để nuôi làm vật nuôi, những động vật hoang dã này có thể gây ra các vết cắn khá khó chịu. Những con gấu tuy rất to lớn nhưng ngoại hình của nó lại khiến chúng ta thấy dễ thương và muốn âu yếm. Nhưng thực tế việc nuôi gấu như thú cưng rất nguy hiểm, con vật có thể đánh bật, hoặc thậm chí giết bạn với một cú đánh nhanh bằng chân. Những con rắn độc có thể giết chết bạn với một vết cắn duy nhất. Những loài như rắn hổ mang có thể gây đau đớn và khiến nạn nhân mù bằng cách phun nọc độc vào đôi mắt. Để nuôi rắn độc trong nhà, bạn chắc chắn phải có biện pháp nuôi nhốt thật an toàn vì chẳng may nó trốn thoát có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của nhiều người. Các loài mèo lớn như báo đốm, sư tử, hổ, báo hoa mai… rất mạnh và nguy hiểm, do đó bạn không thể vuốt ve chúng như mèo nhà. Những con mèo lớn như hổ thường giết con mồi bằng cách cắn cổ họng của họ, liệu bạn có đủ tự tin nuôi chúng trong nhà? Mời quý vị xem video: Chuột đá bay rắn độc chạy trốn thành công

