Những câu chuyện lạ độc gây choáng váng nhất 2019

Trong những câu chuyện lạ độc nhất 2019 có thể phải kể đến chuyện về một tên cướp "chê" tiền, và có hành động không ngờ ở thành phố Amarante, Brazil. Camera giám sát trong hiệu thuốc của ông Samuel Almeida cho thấy tên cướp vào bên trong và yêu cầu nhân viên giao nộp hết số tiền. Một trong những tên cướp đã nói chuyện với cụ bà tới cửa hàng mua hàng. Bà nói sẵn sàng đưa hết số tiền của mình cho chúng. Thế nhưng thay vì làm vậy, một tên cướp đã vỗ vai trấn tĩnh bà rồi tháo mũ bảo hiểm và hôn lên trán người phụ nữ. “Không, thưa bà, bà có thể im lặng. Tôi không muốn lấy tiền của bà”, tên này nói. Anh ta sau đó ngay lập tức kéo mũ xuống. "Kết quả học tập xuất sắc, điểm số cao" là lý do dù bị buộc tội quấy rối tình dục, một sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc gia Singapore chỉ bị kết án 21 tháng quản chế. Đúng là chuyện lạ đời khi nam sinh quấy rối phụ nữ không phải đi tù vì ... 'học giỏi'. Tại Surat, bang Gujarat Ấn Độ, đã diễn ra một cuộc thi cực dị có tên là "What The Fart", nội dung của cuộc thi yêu cầu các thí sinh tham dự phải đánh rắm trước mặt mọi người. Thí sinh nào có thể "xì hơi" lớn tiếng nhất, âm thanh dễ nghe nhất, kéo dài lâu nhất, sẽ giành được chiến thắng. Những cặp đôi yêu xa trong tương lai khi muốn "gần gũi" có thể sử dụng bộ đồ Teledildonics với chức năng giúp làm "chuyện ấy" từ xa. Bộ trang phục kỳ lạ giúp con người “quan hệ” qua mạng được nhắc đến trong tuyên bố tại Hội nghị quốc tế về tình yêu và tình dục với robot tổ chức tại thành phố Brussels, Bỉ hồi tháng 7. Hi hữu chuyến bay chỉ có một hành khách duy nhất. Vincent Peone - một đạo diễn điện ảnh, sinh sống ở New York, Mỹ vô tình trở thành hành khách duy nhất của hãng hàng không Delta, được trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi trở thành khách hàng duy nhất trên chuyến bay. Một người phụ nữ 58 tuổi đến từ Catterick, North Yorkshire (Anh) đã bị bắt tạm giam 17 giờ và bị buộc tội "kiểm soát hành vi" sau khi yêu cầu chồng bỏ buổi tập thể hình để làm việc nhà. Trường đại học Radboud, ở thành phố Nijmegen, Hà Lan đã triển khai một hoạt động kỳ quặc, đó là đưa sinh viên nằm xuống huyệt mộ, nằm trong đó khoảng 3 giờ đồng hồ để suy ngẫm về những điều thực sự quan trọng với họ. Khi nằm xuống huyệt mộ, các sinh viên không được phép mang theo điện thoại, sách hay bất cứ phương tiện giải trí nào. Con khởi kiện đòi lại… cái đầu đông lạnh của cha mình. Ông Kurt Pilgeram, 57 tuổi đã tiến hành một vụ kiện hi hữu đòi Alcor Life Extension Foundation trả lại cái đầu đông lạnh của người cha và bồi thường 1 triệu USD vì đã tự ý cắt đầu của ông rồi giữ lại, chỉ hoả táng cơ thể gửi về cho gia đình. Cô gái cứ nghe thấy âm thanh là đau đớn cùng cực. Cô Margot Noel, một người phụ nữ ở Anh trời sinh không thể chịu được việc phải nghe nhiều âm thanh. Cô Margot mắc phải một chứng bệnh lạ gọi là hội chứng misophonia - hội chứng rối loạn não dị ứng với âm thanh, còn gọi là hội chứng nhạy cảm âm thanh chọn lọc. Ngay cả những âm thanh thông thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể khiến cô bị kích thích rất mạnh như phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn... Câu chuyện sống sót thần kỳ hy hữu xảy ra ở Tikamgarh, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cậu bé Parv Jain, 3 tuổi, đang chơi trên ban công nhà mình, thì đột nhiên mất thăng bằng, rơi thẳng từ độ cao 11m xuống dưới đất. Nhưng đúng vào lúc Parv Jain rơi xuống, có một người đàn ông đẩy chiếc xe ba bánh đi ngang qua. Như một phép màu kỳ diệu, Parv Jain rơi trúng vào phía sau chiếc xe ba bánh, nơi có ghế êm, sống sót thần kỳ. Kỳ quặc trộm lái xe siêu sang chỉ để... ăn trộm gà vịt. Chuyện xảy ra ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, kẻ chuyên trộm gà, trộm vịt lại sở hữu siêu xe 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Người đàn ông muốn chết cũng không xong vì... quá béo. Tại quận Tiếu Thành, thị Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu, một người đàn ông treo cổ tự tử nhưng vì quá béo đã may mắn sống sót. Khi treo cổ tự tử chưa được bao lâu, thanh phơi quần áo bị sức nặng kéo hỏng, đổ xuống, khiến người đàn ông rơi xuống đất bất tỉnh. Sau đó, người đàn ông lấy lại được hơi thở bình thường, không còn nguy hiểm tính mạng. Người chết dưới mồ cất giọng "xin chào", cả tang lễ tá hỏa... Tại tang lễ, khi bạn bè thân bằng cố hữu đang cực kỳ đau thương, luyến tiếc nói lời vĩnh biệt với ông Shay Bradley, đột nhiên một đoạn nhạc vang lên, tiếp đó là giọng ông Shay, người đã chết - cất lên: "Xin chào?" Ngỡ người chết sống lại, nhưng giọng nói được phát từ một bản ghi âm trước, cả tang lễ vui vẻ, không ai nghĩ rằng ông Shay khi đã chết còn cố gắng bày trò hề, chọc cho mọi người vui vẻ. Chàng trai hát dở đến... lợn rừng phải xông vào nhà đuổi. Sự việc hy hữu xảy ra ở một phòng hát karaoke tại quận Hexian, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày hôm xảy ra sự việc, camera giám sát ghi nhận được, khi tiếng hát vang lên được một thời gian, bỗng nhiên có một con lợn rừng xuất hiện, lao thẳng vào căn phòng nơi phát ra tiếng hát và điên cuồng tấn công mọi người, đập phá khắp nơi. Mời quý vị xem video: "Sống cùng người chết" - chuyện lạ có thật ở Hà Nội

Trong những câu chuyện lạ độc nhất 2019 có thể phải kể đến chuyện về một tên cướp "chê" tiền, và có hành động không ngờ ở thành phố Amarante, Brazil. Camera giám sát trong hiệu thuốc của ông Samuel Almeida cho thấy tên cướp vào bên trong và yêu cầu nhân viên giao nộp hết số tiền. Một trong những tên cướp đã nói chuyện với cụ bà tới cửa hàng mua hàng. Bà nói sẵn sàng đưa hết số tiền của mình cho chúng. Thế nhưng thay vì làm vậy, một tên cướp đã vỗ vai trấn tĩnh bà rồi tháo mũ bảo hiểm và hôn lên trán người phụ nữ. “Không, thưa bà, bà có thể im lặng. Tôi không muốn lấy tiền của bà”, tên này nói. Anh ta sau đó ngay lập tức kéo mũ xuống. "Kết quả học tập xuất sắc, điểm số cao" là lý do dù bị buộc tội quấy rối tình dục, một sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc gia Singapore chỉ bị kết án 21 tháng quản chế. Đúng là chuyện lạ đời khi nam sinh quấy rối phụ nữ không phải đi tù vì ... 'học giỏi'. Tại Surat, bang Gujarat Ấn Độ, đã diễn ra một cuộc thi cực dị có tên là "What The Fart", nội dung của cuộc thi yêu cầu các thí sinh tham dự phải đánh rắm trước mặt mọi người. Thí sinh nào có thể "xì hơi" lớn tiếng nhất, âm thanh dễ nghe nhất, kéo dài lâu nhất, sẽ giành được chiến thắng. Những cặp đôi yêu xa trong tương lai khi muốn "gần gũi" có thể sử dụng bộ đồ Teledildonics với chức năng giúp làm "chuyện ấy" từ xa. Bộ trang phục kỳ lạ giúp con người “quan hệ” qua mạng được nhắc đến trong tuyên bố tại Hội nghị quốc tế về tình yêu và tình dục với robot tổ chức tại thành phố Brussels, Bỉ hồi tháng 7. Hi hữu chuyến bay chỉ có một hành khách duy nhất. Vincent Peone - một đạo diễn điện ảnh, sinh sống ở New York, Mỹ vô tình trở thành hành khách duy nhất của hãng hàng không Delta, được trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi trở thành khách hàng duy nhất trên chuyến bay. Một người phụ nữ 58 tuổi đến từ Catterick, North Yorkshire (Anh) đã bị bắt tạm giam 17 giờ và bị buộc tội "kiểm soát hành vi" sau khi yêu cầu chồng bỏ buổi tập thể hình để làm việc nhà. Trường đại học Radboud, ở thành phố Nijmegen, Hà Lan đã triển khai một hoạt động kỳ quặc, đó là đưa sinh viên nằm xuống huyệt mộ, nằm trong đó khoảng 3 giờ đồng hồ để suy ngẫm về những điều thực sự quan trọng với họ. Khi nằm xuống huyệt mộ, các sinh viên không được phép mang theo điện thoại, sách hay bất cứ phương tiện giải trí nào. Con khởi kiện đòi lại… cái đầu đông lạnh của cha mình. Ông Kurt Pilgeram, 57 tuổi đã tiến hành một vụ kiện hi hữu đòi Alcor Life Extension Foundation trả lại cái đầu đông lạnh của người cha và bồi thường 1 triệu USD vì đã tự ý cắt đầu của ông rồi giữ lại, chỉ hoả táng cơ thể gửi về cho gia đình. Cô gái cứ nghe thấy âm thanh là đau đớn cùng cực. Cô Margot Noel, một người phụ nữ ở Anh trời sinh không thể chịu được việc phải nghe nhiều âm thanh. Cô Margot mắc phải một chứng bệnh lạ gọi là hội chứng misophonia - hội chứng rối loạn não dị ứng với âm thanh, còn gọi là hội chứng nhạy cảm âm thanh chọn lọc. Ngay cả những âm thanh thông thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể khiến cô bị kích thích rất mạnh như phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn... Câu chuyện sống sót thần kỳ hy hữu xảy ra ở Tikamgarh, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cậu bé Parv Jain, 3 tuổi, đang chơi trên ban công nhà mình, thì đột nhiên mất thăng bằng, rơi thẳng từ độ cao 11m xuống dưới đất. Nhưng đúng vào lúc Parv Jain rơi xuống, có một người đàn ông đẩy chiếc xe ba bánh đi ngang qua. Như một phép màu kỳ diệu, Parv Jain rơi trúng vào phía sau chiếc xe ba bánh, nơi có ghế êm, sống sót thần kỳ. Kỳ quặc trộm lái xe siêu sang chỉ để... ăn trộm gà vịt. Chuyện xảy ra ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, kẻ chuyên trộm gà, trộm vịt lại sở hữu siêu xe 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Người đàn ông muốn chết cũng không xong vì... quá béo. Tại quận Tiếu Thành, thị Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu, một người đàn ông treo cổ tự tử nhưng vì quá béo đã may mắn sống sót. Khi treo cổ tự tử chưa được bao lâu, thanh phơi quần áo bị sức nặng kéo hỏng, đổ xuống, khiến người đàn ông rơi xuống đất bất tỉnh. Sau đó, người đàn ông lấy lại được hơi thở bình thường, không còn nguy hiểm tính mạng. Người chết dưới mồ cất giọng "xin chào", cả tang lễ tá hỏa... Tại tang lễ, khi bạn bè thân bằng cố hữu đang cực kỳ đau thương, luyến tiếc nói lời vĩnh biệt với ông Shay Bradley, đột nhiên một đoạn nhạc vang lên, tiếp đó là giọng ông Shay, người đã chết - cất lên: "Xin chào?" Ngỡ người chết sống lại, nhưng giọng nói được phát từ một bản ghi âm trước, cả tang lễ vui vẻ, không ai nghĩ rằng ông Shay khi đã chết còn cố gắng bày trò hề, chọc cho mọi người vui vẻ. Chàng trai hát dở đến... lợn rừng phải xông vào nhà đuổi. Sự việc hy hữu xảy ra ở một phòng hát karaoke tại quận Hexian, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày hôm xảy ra sự việc, camera giám sát ghi nhận được, khi tiếng hát vang lên được một thời gian, bỗng nhiên có một con lợn rừng xuất hiện, lao thẳng vào căn phòng nơi phát ra tiếng hát và điên cuồng tấn công mọi người, đập phá khắp nơi. Mời quý vị xem video: "Sống cùng người chết" - chuyện lạ có thật ở Hà Nội