Những bức ảnh đẹp mê hồn về thế giới động vật hoang dã ở Ấn Độ

Số lượng hổ trong tự nhiên đã suy giảm trầm trọng trong thế kỷ qua, từ khoảng 100.000 cá thể xuống còn khoảng 3.900 và một nửa trong số đó là ở Ấn Độ. Trong ảnh là một chú hổ cái tại Vườn Quốc gia Kanha ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Loài hổ thường tìm khu vực có bóng mát để nghỉ ngơi vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày trước khi bắt đầu đi săn vào ban đêm. Nắng sớm xuyên qua tán lá của một khu rừng rậm ở Ấn Độ. Loài sóc khổng lồ của Ấn Độ thường được tìm tháy ở Tây Ghats, Nam Ấn Độ. Loài động vật ở Ấn Độ này có thể đạt tới kích thước tương đương một con mèo nhà cỡ trung bình. Đàn hươu sao băng qua đầm lầy tại Vườn Quốc gia Keoladeo ở phía đông Rajasthan, Ấn Độ. Chim bồ nông làm tổ trên những cây lớn trong khu bảo tồn chim Ranganathittu ở Karnataka. Không giống như các loài gấu sống ở nhiều khu vực lạnh giá khác trên thế giới, loài gấu ở Ấn Độ không ngủ đông vì chúng có thể có cỏ để ăn quanh năm. Một con báo cái quan sát xung quanh khu vực hang động nơi các con của nó đang trú ngụ. Loài sếu không có khả năng phòng vệ. Cách duy nhất chúng có thể dùng để tránh nguy hiểm là trốn thoát. Chính vì vậy, việc tập trung thành đàn sẽ khiến chúng được an toàn hơn do có thể nhanh chóng báo cho nhau về nguy hiểm đang tới gần. Sa mạc Little Rann of Kutch là vùng đất khô cằn với lượng mưa trong năm rất ít và thất thường nhưng lại là nơi ẩn náu an toàn của nhiều loài động vật. Loài lừa hoang trong ảnh là một ví dụ điển hình cho khả năng thích nghi với điều kiện sống ở sa mạc. Loài cừu xanh Himalaya là một trong số rất ít những loài động vật có thể thích nghi được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở dãy Himalaya. Một con báo nhẹ nhàng băng qua con đường ở làng Rajasthan. Ban ngày, loài báo ẩn nấp ở những khu vực núi đá hiểm trở nhưng đêm đến chúng có thể mò xuống những làng mạc để bắt dê, gia cầm và thậm chí là cả những chú chó.

