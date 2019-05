Người tự nhận trở về từ năm 2075 ra "cảnh báo khủng khiếp"

Một người có tên Kasper tự nhận du hành từ năm 2075 trở về hiện tại. Kasper khẳng định được gửi về năm 2019 từ tương lai trong một sứ mệnh thu thập dữ liệu về quá khứ.

Mới đây Kasper đã đưa ra những cảnh báo về một số thảm họa tự nhiên sẽ ập xuống Trái đất trong thời gian tới.

Cảnh báo “sốc” nhất Kasper đưa ra là thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) sẽ bị xóa sổ trong một trận lụt vào năm 2063. Kasper cho biết sở dĩ anh này được gửi tới làm nhiệm vụ tại Los Angeles vì trong tương lai, sẽ xảy ra những sự kiện vô cùng khủng khiếp tại thành phố này.

Ngoài ra, Kasper còn cho biết công nghệ du hành thời gian sẽ được ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2028. Trong cùng năm này, chính phủ các quốc gia cũng công bố về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Đoạn video phỏng vấn Kasper do Apex TV thực hiện. Vì lý do an toàn, hình ảnh của người này đã được làm mờ. Sau khi xem đoạn video này, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ trước những thông tin của Kasper.

Một người dùng YouTube viết: “Thật đáng thương cho ai đó tin vào những điều nhảm nhí mà nhà du hành thời gian này nói”