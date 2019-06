Người ngoài hành tinh muốn qua lại với con người tạo ra loài lai trội?

Người ngoài hành tinh được cho là đang cố gắng lai tạo với con người. Ảnh minh hoạ: Getty

Các giống lai ngoài hành tinh được sinh ra từ nguồn gốc hỗn hợp sẽ giúp con người tồn tại trên Trái Đất ngay cả khi biến đổi khí hậu tàn phá hành tinh. Lý thuyết kỳ quái này được đưa ra bởi giảng viên người Hàn Quốc, Tiến sĩ Young-hae Chi, người giảng dạy tại Viện Đông phương trường Oxford. Ông là một người tin tưởng vào lý thuyết về người ngoài hành tinh và những vụ bắt cóc thường xuyên của họ.

Tuyên bố của ông được giải thích trong cuốn sách “Alien Visitations and the End of Humanity” (tạm dịch: Chuyến thăm của người ngoài hành tinh và sự kết thúc của nhân loại).

Theo The Oxford Student, Tiến sĩ Chi tin vào mối liên hệ giữa số vụ bắt cóc người ngoài hành tinh và biến đổi khí hậu. Ông nói: “Một trong những khả năng là họ thấy ADN của chúng ta có giá trị để bảo quản; thứ hai là họ muốn tạo ra các loài có thể tồn tại trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tương lai; cuối cùng, một số kẻ bắt cóc báo cáo rằng những con lai này có trí thông minh rất cao, vì vậy họ ‘sản xuất’ những con lai này như cách để giải quyết vấn đề, tạo ra nhà lãnh đạo tương lai”.

Tiến sĩ Chi tin rằng có 4 loại sinh vật ngoài hành tinh chính, tất cả đều được đặc trưng bởi ngoại hình khác biệt: Sinh vật giống như côn trùng, sinh vật có vảy và mắt rắn, sinh vật nhỏ và sinh vật cao.

Các loài giống như côn trùng được cho là loài cầm quyền, chúng ra lệnh cho những sinh vật nhỏ hơn. Tuy nhiên, Tiến sĩ Chi lập luận rằng các hành động của người ngoài hành tinh hoàn toàn là tự phát. “Họ đến không phải vì lợi ích của chúng tà mà vì lợi ích của họ, sự sống sót của họ. Mặc dù vậy, sự sống sót của họ thực sự là sự sống còn của chúng ta, sự sống còn của toàn bộ sinh quyển”, ông Chi khẳng định.

“Đó là trọng tâm giúp tôi đạt được tiến bộ trong việc phát triển lý thuyết của mình và tôi vẫn đang tìm kiếm thêm bằng chứng để hỗ trợ cho quan điểm này”, học giả này bổ sung.