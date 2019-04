Người ngoài hành tinh đang lai giống với con người?

Tờ Dailymail trích nguồn báo Sinh viên Oxford cho biết Tiến sĩ Chi Young-hae tin rằng người ngoài hành tinh phối giống với con người là để tạo ra một giống loài mới cứu Trái đất khỏi bị diệt vong vì biến đổi khí hậu.

Thậm chí, Tiến sĩ Chi Young-hae còn cho rằng sinh vật lai người và người ngoài hành tinh có thể đã xuất hiện giữa chúng ta. Theo báo Sinh viên Oxford, đề xuất của ông về thảo luận chủ đề trên tại Liên đoàn Oxford đã bị bác bỏ năm 2018. Tuyên bố về người ngoài hình tin nói trên được ông Chi Young-hae đưa ra trong một bài giảng cách đây vài năm và giờ ông đã viết một cuốn sách về chủ đề này.

Tiến sĩ Chi Young-hae cho rằng có thể đã có giống loài lai giữa người và người ngoài hành tinh. Ảnh: Dailymail Trong bài giảng có tiêu đề “Các vụ bắt cóc liên quan người ngoài hành tinh và khủng hoảng môi trường”, ông vạch ra giả thiết liên quan tới sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Trái đất. Ông tin rằng có sự liên quan giữa các vụ bắt cóc và biến đổi khí hậu.

Tiến sĩ Chi Young-hae nói rằng không chỉ các nhà khoa học và nhà thần học, mà cả những giống loài không phải con người dường như rất quan ngại tới sự tồn vong của loài người. Ông cho rằng đảo ngược tình trạng biến đổi khí hậu giờ đây sẽ không chỉ cứu thế giới mà còn chứng minh với người ngoài hành tinh rằng họ đã đánh giá thấp về năng lực đạo đức của loài người. Ông nói thêm: “Dự án lai này có thể là phản ứng với quá trình diệt vong văn minh loài người sắp diễn ra”. Ảnh minh họa (nguồn: Shutterstock)

Cuốn sách mới của Tiến sĩ Chi Young-hae bằng tiếng Hàn, có tên là “Alien Visitations and the End of Humanity” (Các chuyến thăm của người ngoài hành tinh và cái kết của loài người).

Trong sách, ông còn xếp người ngoài hành tinh vào 4 loại: nhỏ; cao và đậm người; có vẩy và mắt rắn; giống côn trùng.

Theo ông, người ngoài hành tinh côn trùng ra lệnh cho những loài cấp thấp hơn và loài này tồn tại trong một hệ thống toàn diện mà con người không thể biết.

Dù tuyên bố vẫn đang tìm thêm bằng chứng cho quan điểm của mình nhưng Tiến sĩ Chi Young-hae cho rằng giống lai giữa người và người ngoài hành tinh rất thông minh và có thể là người giải quyết các vấn đề tương lai.