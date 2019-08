Mẹ con gấu Bắc cực săn giết hải cẩu bê bết máu

Mới đây, trong lúc khám phá thiên nhiên hoang dã ở Bắc cực, nhiếp ảnh gia Andy Rouse đã được tận mắt chứng kiến sự oai hùng và sức mạnh đáng sợ của loài gấu Bắc cực, loài gấu được mệnh danh là chúa tể vùng lạnh giá này. Theo Andy, khi đang dẫn đầu một đoàn thám hiểm du lịch tới quần đảo Svalbard, Na Uy, anh bất chợt phát hiện một cặp mẹ con gấu Bắc cực vừa săn giết và ăn thịt hải cẩu. Andy cho biết, thông thường, khi gấu Bắc cực xuất hiện, với vẻ ngoài mập mạp, bộ lông dày dặn, trắng muốt, chúng thường khiến con người có cảm giác chúng rất đẹp, rất đáng yêu mà quên mất rằng, gấu Bắc cực thực sự là một mãnh thú săn mồi rất tàn bạo. Ngày hôm đó, khi phát hiện hai mẹ con gấu Bắc cực ăn thịt hải cẩu, Andy đã dừng hẳn lại và cố gắng không làm phiền tới cả hai. Thú vị thay, sau khi săn giết được hải cẩu, gấu mẹ ăn một hồi rồi thong thả bước đi. Thế nhưng gấu con dường như còn ăn chưa no, nó cắm cúi ăn mặc kệ xung quanh. Dù chỉ có một thân một mình, gấu Bắc cực con cũng ăn mải miết, không thèm ngẩng đầu lên quan sát rằng mẹ đã đi xa. Đến khi lột sạch thịt mỡ, chỉ còn trơ lại những khúc xương, gấu Bắc cực con mới ngẩng đầu lên, quay trái quay phải tìm mẹ. Khuôn mặt đầy máu me của nó khiến người xem không khỏi giật mình. Tiếp đó, có lẽ đã ăn quá no, gấu con chậm rãi, vùng vằng mãi mới bò lên được chỗ cao, trở lại bên cạnh mẹ mình, tựa sát vào rồi ngủ gật. "Thấy gấu Bắc cực con thực hành kỹ năng săn mồi, giết thịt con mồi như vậy, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó dường như ăn no đến mức không đi nổi, khiến chúng tôi không thể không cười", nhiếp anh giả Andy nói. Mời quý vị xem video: Gấu Bắc cực hung dữ đe dọa em bé

