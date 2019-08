Mẹ bỏ hai con nhỏ trong ô tô giữa trời nắng để... đi mua sắm

Ashley Pangalangan bỏ hai con nhỏ trong xe hơi để đi mua sắm. Ảnh: abcnews

Liên quan đến vụ mẹ bỏ hai con nhỏ trong ô tô, Ashley Pangalangan, 30 tuổi, bị bắt chiều 12/8 bên ngoài siêu thị Walmart ở Bells Highway, thành phố Walterboro, hạt Colleton, bang Nam Carolina sau khi cảnh sát nói cô này bỏ lại hai con 7 tuổi và 6 tháng tuổi trong xe hơi rồi bỏ đi mua sắm, theo abcnews.

Cảnh sát cho hay, động cơ của chiếc xe vẫn chạy trong khi hệ thống điều hòa không hoạt động tốt trong lúc những đứa trẻ còn ở trong xe.

Theo trung úy Amye Stivender, nhiệt độ hôm đó là 32 độ C nhưng chiếc xe hơi phơi nắng ngoài trời nên nhiệt độ trong xe sẽ cao hơn nhiều. Cảnh sát đã kịp thời giải cứu hai bé . Những đứa trẻ đã được đưa vào cơ sở bảo vệ khẩn cấp, trung úy Stivender cho biết.

Ashley bị buộc tội có hành vi trái pháp luật đối với một đứa trẻ.

Ashley Pangalangan là con gái của Rita Pangalangan, 49 tuổi. Pangalangan cùng bạn trai của bà ta là Larry E. King, Jr. bị bắt hôm 5/8 vì liên quan tới cái chết của một đứa cháu gái khác. Cặp đôi bị buộc tội đã để bé Cristina Pangalangan, 13 tuổi, trong một chiếc xe suốt 5 tiếng khiến em tử vong. Cristina Pangalangan bị tàn tật và không thể tự chăm sóc bản thân.

Gần đây, có nhiều vụ người lớn bỏ quên con nhỏ trong xe hơi xảy ra tại Mỹ. Tuần trước, lính cứu hỏa thuộc Sở cứu hỏa thành phố New York (FDNY) giải cứu một cậu bé 5 tuổi đang đổ mồ hôi và khóc lóc trong một chiếc xe hơi nóng, sau khi bố của cậu bé để em một mình trong xe tại bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Queens vào chiều 8/8.

Hôm 9/8, đội cảnh sát thành phố Knoxville, bang Tennessee vô cùng hốt hoảng khi tìm thấy thi thể của một nạn nhân nhỏ bị kẹt trong một chiếc ô tô đỗ bên ngoài một siêu thị. Theo lực lượng chức năng, đứa trẻ tội nghiệp được tìm thấy khi chiếc ô tô bị khóa bên trong, “nhốt” nạn nhân nhỏ dưới tiết trời nóng 32 độ C. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Tây Tennessee, khi nhiệt độ bên ngoài đạt 32 độ C, nhiệt độ bên trong xe ô tô có thể lên đến 51 độ C chỉ sau 20 phút, khiến cơ thể tăng nhiệt nhanh chóng, dẫn đến nguy hiểm.