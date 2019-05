Mẹ ăn vạ bắt máy bay chờ vì con gái "còn bận mua sắm"

Daily Mail ngày 15/5 đưa tin, chuyến bay 9c8892 thuộc hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines (Trung Quốc) chở 162 hành khách dự kiến cất cánh lúc 3:30 sáng (theo giờ địa phương) từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok đến Thượng Hải, Trung Quốc đã bị trễ một giờ so với lịch trình ban đầu.



Nhân vật chính là một bà mẹ người Trung Quốc đã cố tình ngồi bệt xuống thang dẫn để ngăn máy bay cất cánh, bất chấp sự can thiệp của đội ngũ tiếp viên. Một nhân chứng đã đăng tải video về vụ việc trên cho hay: “Chỉ vì cô con gái của bà ấy mải mua sắm chưa kịp lên máy bay mà 160 người đã phải chờ suốt nửa giờ đồng hồ”. Rất may, nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời và người mẹ đã phải xuống máy bay sau một hồi nói chuyện”.