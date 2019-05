Lương khủng nhưng không giỏi việc nhà, cô gái bị bạn trai "đá"

Mới đây, một cô gái Trung Quốc đã bị bạn trai chia tay ngay trước thềm ngày lễ Quốc tế lao động. Cô gái này tên Qin Fei (29 tuổi), sống tại Trùng Khánh, dáng người cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn và điều đáng nói hơn là cô đang làm quản lý khách hàng của một công ty tài chính với mức thu nhập khá cao. Với những ưu điểm đó, chắc chắn Qin Fen sẽ có được một người bạn trai tuyệt vời, một người chồng tốt, nhưng không, cô gái này mới đây đã bị bạn trai “đá thẳng” vì cô… không biết làm việc nhà.

Theo đó, Qin Fen trước cũng có một mối tình 3 năm nhưng đã chia tay vào năm 2017. Từ đó, cô dành hết tâm huyết vào công việc và không muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa. Cũng chính vì vậy mà ở độ tuổi 29, Qin trở thành “bà cô già” trong mắt của mọi người.

Qin Fen, 29 tuổi.

Vào giữa tháng 3 năm nay, qua lời giới thiệu của một người bạn, Qin quen anh He, 28 tuổi, là một lập trình viên. Hai người có mức thu nhập ngang nhau và họ đã phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy cả hai đều tan làm rất muộn và ở xa nhau nhưng sự bận rộn và khoảng cách cũng không thể ngăn cách tình cảm giữa họ.



Tuy mới quen nhau trong thời gian ngắn nhưng cả hai đều rất tâm đầu ý hợp, thậm chí Qin và He còn lập kế hoạch đi du lịch vào ngày nghỉ quốc tế lao động. Thế nhưng cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người bị rạn nứt, đường ai nấy đi.

Nguyên nhân là do anh He muốn được ở homestay và hai người cùng nhau nấu ăn vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, Qin lại nói rằng cô không biết nấu cơm ngoại trừ luộc rau và nấu mì. Không chỉ vậy, Qin cũng thú nhận trước He rằng cô cho tới thời điểm hiện tại cô cũng không biết làm việc nhà, thậm chí là gọt trái cây. Cô dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần, có khi là thuê người về dọn hộ.

Nghe bạn gái chia sẻ, anh He nói: “Em có thể học. Phụ nữ cần phải biết những kỹ năng cơ bản này“. Thế nhưng, đáp trả lại lời người yêu, Qin nói: “Em không học cũng chẳng cần phải học. Em kiếm tiền là đủ. Những việc này đi thuê người làm là được“.

Ngày hôm đó, Qin và He đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Ngày hôm sau, He gửi cho Qin một tin nhắn qua WeChat nói rằng anh không thể chấp nhận nửa kia của mình không nấu ăn và làm việc nhà . Kể từ đó, He cũng dần dần thờ ờ với Qin, mỗi ngày anh chỉ gửi tin nhắn cho cô vào sáng và tối.

Trao đổi với một phóng viên, Qin nói: “Khi tôi ở với bạn trai cũ vài năm, tôi cũng nấu ăn mỗi ngày. Sau khi sống độc thân, tôi ăn ở công ty và có khi thì ăn ở tiệm“. Bên cạnh đó, Qin cũng nói rằng cô đang sống trong một căn hộ đi thuê. Mỗi tháng, Qin thuê một một cô giúp việc tới dọn nhà 3-4 lần và đôi khi là mẹ Qin tới giúp con gái dọn dẹp nhà cửa. “Tôi có khả năng tài chính để giải quyết những việc nhỏ nhặt này. Vậy tại sao lại phải lãng phí thời gian và sức lực với nó?“, Qin nói.

Về phần He, anh nói rằng anh không hề phủ nhận năng lực kiếm tiền của Qin, nhưng anh thấy phụ nữ cần phải biết nấu ăn và làm việc nhà, bởi như vậy mới đảm bảo được một ngôi nhà ấm cúng, hạnh phúc.

Câu chuyện của Qin và He sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số đồng tình với quan điểm của Qin nhưng số khác lại cho rằng phụ nữ dù có giỏi kiếm tiền cũng cần phải biết làm việc nhà.

Một số người bình luận: “Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi đi học nấu ăn chỉ để nấu phục vụ cho chồng tương lai”, “Tôi nghĩ rằng người kiếm được ít tiền hơn sẽ phải làm việc nhà nhiều hơn”, “Tôi thấy nấu ăn là cần thiết với mỗi người, không chỉ là riêng mình phụ nữ“, “Tuy bảo đàn ông phải làm việc nhà giúp phụ nữ, nhưng phụ nữ chí ít cũng phải biết nấu cơm, dọn nhà, trông con chứ. Công việc nhà cùng san sẻ với nhau thì hạnh phúc gia đình mới bền chặt, chứ không phải có mỗi tiền là được bởi có những thứ không thể san sẻ với người ngoài“,…