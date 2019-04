Loạt smartphone giảm giá mạnh cuối tháng 4

Galaxy S9 Plus chính hãng phiên bản 64 GB đang được giảm 6,9 triệu đồng, còn 13,1 triệu đồng. Chương trình smartphone giảm giá mạnh được áp dụng tại một số đại lý. Model này có thiết kế đẹp mắt với màn hình tràn viền, camera kép 12 MP, cho phép điều chỉnh khẩu độ từ f/1.5-2.4. Máy dùng chip Exynos 9810, RAM 6 GB cùng viên pin dung lượng 3.500 mAh. Huawei Mate 20 Pro chính hãng được điều chỉnh giảm 4 triệu đồng, còn 18 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống lớn. Máy cho khả năng chụp ảnh tốt với hệ thống 3 camera phía sau, hợp tác với Leica bao gồm 40 MP, 20 MP và 8 MP. Model này có màn hình 6,4 inch, chip Kirin 980, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB.Oppo R17 Pro chính hãng cũng được điều chỉnh giá. Theo đó, model này đang được giảm 3 triệu đồng, còn 14 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại các hệ thống lớn. Model này sở hữu camera selfie có độ phân giải 25 MP, màn hình 6,4 inch, chip Snapdragon 710, pin 3.700 mAh, tích hợp sạc nhanh Super VOOC. iPhone X chính hãng phiên bản 64 GB đang được giảm 1,8 triệu đồng, còn 20,9 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số đại lý. iPhone X là mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm ngày Apple giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên với thế giới. Máy sở hữu chip Apple A11 Bionic, FaceID, camera kép và được chạy trên nền tảng iOS. Xiaomi Mi 8 Pro chính hãng giảm 3 triệu đồng, còn 12 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một hệ thống lớn. Máy được trang bị cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 845, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Model này có màn hình 6,2 inch, Full HD. Camera kép của Mi 8 Pro sở hữu độ phân giải 12 MP, trong khi camera selfie là 20 MP. Sau khi ra mắt V15, Vivo đã điều chỉnh giá bán của V11. Theo đó, máy được giảm 1 triệu đồng, còn 8 triệu đồng. Model này dùng màn hình 6,4 inch, chip Snapdragon 660. V11 sở hữu camera kép 12 và 5 MP, trong khi camera selfie 25 MP. Máy còn được tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình. Nokia 6.1 Plus đang được giảm 1,2 triệu đồng, còn 4,8 triệu đồng. Máy có màn hình 5,8 inch Full HD, phần viền màn hình được làm khá mỏng. Nokia 6.1 Plus được trang bị chip Snapdragon 636, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Model này nằm trong dự án Android One nên sẽ được cập nhật những phiên bản Android mới nhất.

Galaxy S9 Plus chính hãng phiên bản 64 GB đang được giảm 6,9 triệu đồng, còn 13,1 triệu đồng. Chương trình smartphone giảm giá mạnh được áp dụng tại một số đại lý. Model này có thiết kế đẹp mắt với màn hình tràn viền, camera kép 12 MP, cho phép điều chỉnh khẩu độ từ f/1.5-2.4. Máy dùng chip Exynos 9810, RAM 6 GB cùng viên pin dung lượng 3.500 mAh. Huawei Mate 20 Pro chính hãng được điều chỉnh giảm 4 triệu đồng, còn 18 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống lớn. Máy cho khả năng chụp ảnh tốt với hệ thống 3 camera phía sau, hợp tác với Leica bao gồm 40 MP, 20 MP và 8 MP. Model này có màn hình 6,4 inch, chip Kirin 980, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Oppo R17 Pro chính hãng cũng được điều chỉnh giá. Theo đó, model này đang được giảm 3 triệu đồng, còn 14 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại các hệ thống lớn. Model này sở hữu camera selfie có độ phân giải 25 MP, màn hình 6,4 inch, chip Snapdragon 710, pin 3.700 mAh, tích hợp sạc nhanh Super VOOC. iPhone X chính hãng phiên bản 64 GB đang được giảm 1,8 triệu đồng, còn 20,9 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số đại lý. iPhone X là mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm ngày Apple giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên với thế giới. Máy sở hữu chip Apple A11 Bionic, FaceID, camera kép và được chạy trên nền tảng iOS. Xiaomi Mi 8 Pro chính hãng giảm 3 triệu đồng, còn 12 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một hệ thống lớn. Máy được trang bị cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 845, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Model này có màn hình 6,2 inch, Full HD. Camera kép của Mi 8 Pro sở hữu độ phân giải 12 MP, trong khi camera selfie là 20 MP. Sau khi ra mắt V15, Vivo đã điều chỉnh giá bán của V11. Theo đó, máy được giảm 1 triệu đồng, còn 8 triệu đồng. Model này dùng màn hình 6,4 inch, chip Snapdragon 660. V11 sở hữu camera kép 12 và 5 MP, trong khi camera selfie 25 MP. Máy còn được tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình. Nokia 6.1 Plus đang được giảm 1,2 triệu đồng, còn 4,8 triệu đồng. Máy có màn hình 5,8 inch Full HD, phần viền màn hình được làm khá mỏng. Nokia 6.1 Plus được trang bị chip Snapdragon 636, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Model này nằm trong dự án Android One nên sẽ được cập nhật những phiên bản Android mới nhất.