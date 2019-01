Loạt sáng tạo "độc" không tin nổi từ động vật hoang dã

Tàu cao tốc của Nhật Bản không chỉ gây ấn tượng bởi tốc độ, độ bền mà nó còn gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, tinh tế. Tuy vậy, ít người biết rằng chiếc tàu này được lấy cảm hứng từ một loài động vật hoang dã, đó là chim bói cá. Để được giảm thiểu tiếng ồn tối đa, các kỹ sư thiết kế đã thiết kế đầu tàu dài và hẹp, giống như cái mỏ của chim bói cá. (Theo Emgn) Sau khi vất vả gỡ những quả gai móc trên lông con chó của mình, kỹ sư người Thụy Sĩ, George de Mestral nảy ra ý tưởng phát minh khóa dán băng móc nhỏ, được gọi là Velcro, lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoang dã. (Theo Emgn) Được phát triển tại Đại học Massachusetts, Geck Skin là một loại vật liệu được mô hình hóa sau khi các nhà khoa học phân tích cấu trúc đặc biệt của chân tắc kè, đây là một loại vật liệu cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng bám dính, giữ được trọng lượng khoảng 317 kg trên bề mặt mịn màng. (Theo Emgn) Chiếc xe ô tô Mercedes-Benz bionic ra đời vào năm 2005 là một trong những phương tiện hiệu quả nhất do hình thước và hình dạng của mình. Tuy vậy, hiếm ai biết rằng thiết kế của chiếc xe này là bản sao hình dạng khí động học của cá hộp vàng. (Theo Emgn) Được phát triển bởi Đại học Michigan cho một dự án quân sự, chiếc máy bay do thám tự động điều khiển từ xa này lấy cảm hứng từ loài dơi, động vật chuyên săn đêm và có đôi tai cực kỳ thính. (Theo Emgn) Trung tâm thể thao dưới nước Bắc Kinh, Trung Quốc được xây dựng mô phỏng theo hình dạng liên kết của những bong bóng xà phòng, vừa độc đáo lại vừa có khả năng giúp nhà thi đấu chống chọi được với những trận động đất nhẹ. (Theo Emgn) Bạn có thể cảm ơn loài bướm khi có thể đọc một cuốn sách điện tử mà không gây tổn thương cho đôi mắt của mình. Lấy cảm hứng từ màu ánh kim của cánh bướm, màn hình tinh thể của sách điện tử phản ánh sáng này giúp bảo vệ con mắt của người dùng, chống mỏi mắt, nhức mắt vô cùng hiệu quả. (Theo Emgn) Lấy cảm hứng từ da cá mập, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA đã thiết kế tàu thuyền có những vệt gờ, tăng tốc độ và khả năng chịu đựng va đập của tàu thuyền lên nhiều lần. (Theo Emgn) Một số loài nhện có khả năng tuyệt vời để bảo vệ tấm mạng nhện mà mình kỳ công xây dựng với một lớp phủ phản chiếu tia cực tím. Bằng cách này, những con chim sẽ không bay vào mạng nhện và phá nát nó. Kỹ sư người Đức đã lấy cảm hứng sáng tạo từ loài nhện và phát minh ra kính Ornilux, loại kính được ép sợi phản chiếu tia UV mắt người không nhìn thấy nhưng chim lại nhận biết rất rõ, giúp những con chim không bị đâm đầu vào kính và chết oan uổng. (Theo Emgn) Mặc dù là khá cồng kềnh bởi thân hình khổng lồ nhưng cá voi thoải mái lướt đi dưới nước nhẹ nhàng và êm ru. Điều này là do vây của chúng gập ghềnh chứ không phẳng, cho phép chúng có di chuyển một cách dễ dàng. Khi nhà nghiên cứu Frank Fish, từ Đại học West Chester phát hiện ra ưu điểm này, những cánh quạt tuabin đã được cải tiến theo hình dạng của vây cá voi, giúp giảm tiếng ồn và phản lực vô cùng hiệu quả. (Theo Emgn) Để tăng hiệu suất của đèn LED, làm cho bóng đèn sáng hơn, các nhà khoa học đã thiết kế hình dạng của bóng đèn giống như thân dưới phát sáng của đom đóm. Thật đáng ngạc nhiên, bóng đèn sáng hơn gấp 55%. (Theo Emgn) Mời quý vị xem video: Phát minh độc đáo cứu người khỏi biển lửa. Nguồn video: VTC14

