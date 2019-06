Loạt phong cảnh kỳ thú nhất thế giới, cứ ngỡ chỉ có trên phim

1.Kingley Vale, Sussex, United Kingdom

Đứng vặn vẹo trong những hình thù kỳ quái qua nhiều thế kỷ, những cây thủy tùng của Kingley Vale cứ như được nhấc thẳng ra từ một câu chuyện cổ tích. Một số cây được cho là những cái cây nhiều tuổi nhất ở Anh, có niên đại 2.000 năm. Những rừng cây thủy tùng đã bị tàn phá vào thế kỷ 15 khi gỗ của chúng được khai thác để chế tạo ra những cung dài, khiến loại cây này càng trở nên độc đáo. 2. Fairy Chimneys (Ống khói cổ tích), Thổ Nhĩ Kỳ

Các ống khói cổ tích của Cappadocia ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ là một điều kỳ diệu về địa chất. Các cột đá bazan cứng là kết quả của sự xói mòn qua hàng ngàn năm tạo ra các tòa tháp như ở một thế giới khác. Tuy nhiên, điều làm cho chúng thực sự đặc biệt là hệ thống hang động và các thành phố nằm bên dưới chúng. 3. Giant's Causeway (Đường trên cao khổng lồ), Bắc Ireland

Trên bờ biển phía bắc Đại Tây Dương hoang dã của Bắc Ireland, Giant's Causeway được coi là một truyền thuyết thực sự. Truyền thuyết hay nhất là nó được tạo ra bởi người khổng lồ Finn McCool để đối đầu với đối thủ người Scotland Benandonner, và bị phá hủy khi Finn trở về nhà. Trong khi thực tế lịch sử của nó ít sinh động nhưng không kém phần tuyệt vời. Các con đường là kết quả của việc làm lạnh dung nham qua hàng triệu năm. Những cấu tạo tương tự như vậy có thể được tìm thấy tại Hang động của Fingeral ở Staffa, Scotland. 4. Moeraki Boulders (Những tảng đá Moeraki), New Zealand

Những tảng đá Moeraki hình cầu lớn, có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với những sáng tạo nhân tạo đã dạt vào bãi biển Koekohe trên bờ biển Bắc Otago. Theo truyền thuyết của người dân địa phương nói rằng chúng là tàn dư của những giỏ cá và trái cây đã lên bờ khi những chiếc thuyền đưa tổ tiên của họ đến Đảo Nam của New Zealand bị đắm. Trên thực tế, những viên đá cao hai mét này được tạo ra bởi đá bùn cứng hơn năm triệu năm trước. 5. Great Blue Hole (Hố xanh lớn), Belize

Với chiều rộng 300 mét và sâu khoảng 125 mét, Great Blue Hole là hố chìm lớn nhất thế giới ngoài khơi bờ biển Belize, nằm giữa ngọn hải đăng và một đảo san hô nhỏ, cách đất liền và thành phố Belize 70km. Là một phần của hệ thống Rạn san hô hàng rào Belize, hố này được hình thành khi mực nước biển dâng lên hàng ngàn năm trước, làm ngập các hang động sâu của nó. Nó trở nên nổi tiếng nhờ nhà thám hiểm biển Jacques Cousteau, khi ông công bố một bản đồ 3D được dựng từ các chuyến thám hiểm bằng tàu ngầm của mình. Bản đồ cho thấy các thành tạo khoáng sản chưa từng thấy gần đáy hố. 6. Cano Cristales, Colombia

Cano Cristales là một con sông cạnh dãy núi Serrania de la Macarena và là một nhánh của sông Guayabero. Con sông thường được gọi là "Dòng sông năm màu" hay "Cầu vồng lỏng" bởi màu sắc rực rỡ của nó. Trong khoảng thời gian ngắn giao giữa mùa khô và mùa mưa của Colombia, dòng sông Cano Cristales trở thành nơi diễn ra một cuộc nổi loạn giữa màu đỏ, vàng và xanh lục. Sự xuất hiện màu sắc sôi động này là do hoạt động của Macarenia clavigera, một loại cây được tìm thấy dưới lòng sông. Loài cây này chỉ chuyển sang màu đỏ giữa tháng 9 và tháng 11, tức là sau khi dòng nước chảy xiết của mùa mưa giảm và trước khi mùa khô tới khiến hơi nước bốc lên đủ nhiều để nó có được vẻ sặc sỡ này. Khách du lịch được phép bơi ở một số khu vực nhất định, nhưng không được bôi kem chống nắng để bảo vệ hệ sinh thái mỏng manh. 7. Dead Vlei, Namibia

Dead Vlei là một chảo đất sét trắng nằm gần “chảo muối” nổi tiếng hơn của Sossusvlei, bên trong Công viên Namib-Naukluft ở Namibia. Dead Vlei – nghĩa là “đầm lầy chết” - nằm giữa những cồn cát cao nhất thế giới, với độ cao tới 400 mét. Khu vực cằn cỗi này là nơi từng có rất nhiều cây lạc đà khổng lồ chết, khô héo vì sự thay đổi mạnh mẽ của khí hậu 900 năm trước. Thời tiết khô ráo khiến chúng không thể bị phân hủy và tạo ra một cảnh quan thực sự kỳ lạ. 8. Đồi sôcôla, Philippines

Đồi sôcôla lăn Bohol ở Philippines có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với bức vẽ phong cảnh của trẻ em. Nhưng 1.268 ngọn đồi này là một hiện tượng tự nhiên: các đỉnh đá vôi hình nón được hình thành do các hoạt động của nước và xói mòn trong hàng ngàn năm. Tên của chúng bắt nguồn từ lớp phủ cỏ của chúng khi chuyển sang màu nâu trong mùa khô vào tháng 12 đến tháng 3 và cũng là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm. Truyền thuyết kể rằng những ngọn đồi là những giọt nước mắt khô của một người khổng lồ đau khổ. 9. Núi lửa Kilauea, Hawaii

Kilauea là một núi lửa hình khiên đang hoạt động, và là núi lửa hoạt động tích cực nhất trong số năm núi lửa tạo nên đảo Hawaii. Kilauea vẫn đang trong tình trạng phun trào gần như liên tục, dung nham nóng chảy chảy xuống đường và phá hủy nhà cửa và khu nghỉ mát quanh đó. Vụ phun trào năm 2018 của nó tạo ra các lỗ thông hơi nổ tung, những dòng sông dung nham chảy ra Thái Bình Dương và thải một lượng lớn khói độc vào không khí. Kilauea được cho là đã 210.000 - 280.000 năm tuổi và nổi lên trên mực nước biển trên bờ phía đông nam của hòn đảo Hawaii khoảng 100.000 năm trước. 10. Hồ Hillier, Úc

Hồ Hillier là một hồ nước mặn trên đảo Middle, đảo lớn nhất trong các đảo nhỏ thuộc quần đảo Recherche ở vùng Goldfields-Esperance, ngoài khơi bờ biển phía nam của Tây Úc. Đây là một trong những hồ nước đặc biệt nhất trên thế giới bởi màu hồng tự nhiên của nó. Chỉ cách bờ biển Middle Island tại Quần đảo Recherche của Úc vài mét, hồ Hillier có màu nước nước hồng nhạt hoàn toàn trái ngược với màu xanh tươi sáng của đại dương ngay cạnh đó. Màu sắc của nó được cho là bắt nguồn từ loài tảo có tên Dunaliella salina, tạo ra sắc tố biến nước mặn thành màu sắc dường như trái tự nhiên. Vi khuẩn Halophilic trong lớp vỏ muối bao quanh bờ của nó cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo ra hiện tượng này. *)Title do Kiến Thức biên tập lại

