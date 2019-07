Loạt kỷ lục thế giới "độc" nhất 2019, ai cũng không tưởng tượng ra

1.347 phụ nữ từ 18 đến 92 tuổi đã cùng nhau mặc váy cưới để tạo nên kỷ lục Guinness về số lượng người mặc trang phục cô dâu nhiều nhất thế giới. Sự kiện do một nhãn hàng váy cưới ở Tây Ban Nha tổ chức. Tác phẩm điêu khắc lâu đài cát cao nhất thế giới ở Binz, Đức. Tác phẩm kỳ công này cao 17,65 m; rộng 26 m và được tạo nên từ 11 tấn cát. Ngày 15/6 vừa qua, 633 thợ lặn đã tập trung tại bãi biển Deerfield, bang Florida, Mỹ để cùng nhau thu dọn rác, tạo nên kỷ lục về số lượng người làm sạch biển nhiều nhất thế giới. Hồi tháng 2 vừa qua, chú rùa có tên Jonathan, 187 tuổi, đã được công nhận là động vật sống thọ nhất thế giới. Jonathan sinh khoảng năm 1832, đã trải qua cả hai cuộc Chiến tranh Thế giới, sống qua quãng thời gian hoàn thành tháp Eiffel và chứng kiến chuyến bay động cơ đầu tiên. Thợ lặn tự do Anthony Williams đến từ New Zealand đã trở thành người đàn ông lặn băng sâu nhất thế giới. Kỷ lục của anh được thiết lập hồi tháng 3 khi anh xuống tới độ sâu 70,3 m dưới mặt nước đóng băng và nhịn thở 2 phút 29 giây. Bà Kane Tanaka đã được Tổ chức Guinness xác nhận là người thọ nhất thế giới. Tính đến tháng 3/2019, bà Tanaka 116 tuổi, 66 ngày. Tập đoàn LEGO đã lập kỷ lục thế giới về số lượng lego được sắp xếp nhiều nhất vào ngày 11/4, với 36.440 mảnh lego được 12 người dựng trong suốt 38 tiếng đồng hồ. Một nghệ sĩ người Canada đã thiết lập kỷ lục ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam khi sử dụng 168.037 ống hút nhựa đã qua sử dụng để tạo nên một tác phẩm cao hơn 3 m nhằm nâng cao nhận thức của con người về tác hại của việc sử dụng rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Bức ảnh được nhiều lượt like nhất trên ứng dụng Instagram, 30,5 triệu lượt like, vượt qua cả kỷ lục của Kylie Jenner. Bức ảnh được đặt tên "quả trứng kỷ lục thế giới". Tài khoản Instagram chính thức của vợ chồng Hoàng tử Anh Harry đã trở thành tài khoản đạt 1 triệu lượt người follow nhanh nhất thế giới chỉ sau 45 phút. Bà Julie Felton, 45 tuổi, đến từ Vương quốc Anh lập kỷ lục thế giới là người phụ nữ có bàn chân to nhất . Liza Thomas, nhân viên pha chế ở Queensland, Australia, đã chuẩn bị 420 cốc cappuccino trong vòng 1 tiếng đồng hồ, hay 7 cốc mỗi phút, tạo nên kỷ lục thế giới mới. Jack Cai, người Australia, đã trở thành người xoay khối rubik khi bịt mắt nhanh nhất thế giới, với thời gian 16,22 giây. Ma trận tuyết lớn nhất thế giới mới được xác lập kỷ lục ở Canada hồi đầu năm 2019 với diện tích 2.789,11 m2. Ngày 29/1, David Rush, người Mỹ, đã lập kỷ lục thế giới khi tháo 70 chiếc tất khỏi chân trong vòng 1 phút. Hồi tháng 3, một nhóm gồm 30 đầu bếp và rất nhiều người tình nguyện đã tạo nên chiếc bánh tiramisu dài nhất thế giới, 273,50 m. Chú bò sừng dài Poncho Via, đến từ bang Alabama, Mỹ, đã được công nhận là chú bò có sừng dài nhất thế giới, 323,74 cm. Ngày 28/4, một số tổ chức ở Mexico đã tạo nên chú gấu bông lớn nhất thế giới nhân ngày thiếu nhi ở đất nước này. Chú gấu bông nawgj hơn 4 tấn và dài 19,41 m. Bữa ăn dim sum lớn nhất thế giới được phục vụ tại Sydney, Australia với hơn 3.100 đĩa dim sum được chuẩn bị cho hơn 700 thực khách. Mời quý vị xem video: 5 món ăn đắt nhất vào kỷ lục thế giới

