Loạt ảnh thủy quái kỳ dị khó tưởng tượng dưới biển sâu

Theo Daily Mail, Roman Fedortsov, 39 tuổi, thường xuyên phải lênh đênh trên biển và may mắn được chứng kiến sự đa dạng sinh học dưới biển sâu. Các bức ảnh Roman đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có thủy quái màu cam với đôi mắt to, có thủy quái trông gớm ghiếc như sinh vật ngoài hành tinh, có thủy quái có lưỡi dài chuyên để săn mồi dưới đáy biển. Những sinh vật này chủ yếu được tìm thấy ở Đại Tây Dương và trên vùng biển Barents. Roman tốt nghiệp Đại học Marine ở Murmansk và là chuyên gia về chế biến cá. Roman nói trên AP: “Tất cả những loài cá này đều có vẻ đẹp riêng. Tôi không nói chúng trong ‘đáng sợ’ hay ‘xấu xí’. Mọi người đều quan tâm đến các sinh vật sống dưới biển sâu”. “Tôi cảm thấy may mắn khi là một người bình thường có cơ hội vớt được nhiều loài sinh vật độc đáo đến như vậy”. Roman nói các sinh vật biển mà anh chụp ảnh trên mạng xã hội có phải quái vật hay không thì còn tùy vào mắt người xem. “Đa số những sinh vật này đều không thể tồn tại khi được vớt lên bờ vì chênh lệch áp suất”, Roman nói. “Cá thương mại được xẻ lấy thịt, những loài cá khác thì được chế biến thành bột”. Mời quý vị xem video: Thợ lặn hãi hùng vì sinh vật như bao cao su khổng lồ hiện lên trước mắt. Nguồn video: Dailymail

