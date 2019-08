Loài chim hay cà khịa, "giang hồ" lưu manh nhất TGĐV

Hầu hết mọi người khi đến vùng bờ biển chơi đều đã có dịp được tiếp xúc với những con chim mòng biển nổi tiếng hung dữ và táo tợn. Dường như biết được khách du lịch luôn thừa mứa đồ ăn, những con chim to lớn này thường không chịu lặn xuống biển bắt cá mà bay lượn vòng trên đầu mọi người, tìm mục tiêu sau đó lao xuống cướp luôn đồ ăn nhẹ trên tay của con người. Nếu bạn nghĩ rằng, chim mòng biển chỉ thi thoảng mới xấu tính như vậy thôi, thì bạn đã quá ngây thơ rồi. Những hình ảnh tiếp theo sẽ cho bạn biết, lý do tại sao mòng biển được gọi là loài chim lưu manh bậc nhất trong thế giới loài chim. Mòng biển còn được biết đến là loài chim gan lớn, có lòng dạ sắt đá, không hề biết sợ. Bất kể là có bao nhiêu đối thủ, đối thủ là ai, mòng biển cũng dám tiến tới để tranh cướp, "ăn bớt". Trong ảnh là một con mòng biển đang săn giết cua dừa. Mặc dù cua dừa cứng cáp và rất khó ăn, con mòng biển này cũng không quan tâm. Với nó, ăn được là ổn. Không chịu bắt cá để ăn, khi thấy chim non trong tổ chim loài chim khác, mòng biển tiện đà săn giết luôn. Chúng vô cùng tàn nhẫn, không hề có chút xót thương đồng loại. Trong một diễn biến khác, mòng biển còn săn giết luôn cả thỏ hoang dã, cạnh tranh trực tiếp với loài chim chúa tể bầu trời là đại bàng. Mời quý vị xem video: Những loài chim độc đáo nhất thế giới

