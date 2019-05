Li kỳ rắn hổ mây "cả bầy chục kg" ở đảo lớn nhất VN

Rắn hổ mây khổng lồ ở Phú Quốc được mệnh danh là "sát thủ rừng thiêng", là loài rắn đáng sợ đến mức trước mỗi chuyến đi rừng, các tay thợ săn đều phải chắp tay cầu nguyện mình sẽ không gặp phải. Ngay cả những người sống bằng nghề bắt rắn, dù liều lĩnh cũng phải nhanh chóng tìm cách “đánh bài chuồn” cho khỏi mang họa vào thân khi chạm mặt loài rắn khổng lồ. Huyền thoại mãng xà khổng lồ trên đảo Phú Quốc đến nay đã được lưu truyền qua nhiều lời kể. Phú Quốc có rất nhiều rắn hổ mây (hổ mang chúa) sinh sống. Người dân từng nhìn thấy, bắt được những con rắn hổ mây lớn. Năm 1991, lực lượng kiểm lâm từng bắt gặp con rắn hổ mây có thân to bằng cái phích, trọng lượng hơn 30 kg. Rắn hổ mây hoàn toàn có thật. Theo tên gọi miền Bắc và miền Trung, rắn hổ mây chính là rắn hổ chúa. Chỉ có điều, hổ chúa trên đảo Phú Quốc có màu hơi vàng và có thân hình lớn hơn. Rất nhiều thợ săn rắn lành nghề khẳng định, con rắn hổ mây lớn nhất mà họ nhìn thấy dài khoảng 5m, nặng 20kg. Còn những con rắn mà các cụ kể cho con cháu to bằng khạp da bò, thân cây cổ thụ, nặng vài trăm ký, thậm chí vươn đầu qua tán cây cao, có lẽ là cách ly kỳ hóa, để những tên lâm tặc không dám vào rừng để chặt trộm gỗ hoặc săn bắn động vật quý hiếm. Không ai dám khẳng định chuyện rắn hổ mây dài đến mấy chục mét, nặng nửa tấn là sự thực hay chỉ là những lời nói “cho sướng miệng” của người sinh sống trên đảo Phú Quốc. Đến Phú Quốc, câu chuyện đầu tiên mà các vị khách lạ mặt được người bản địa kể đó là trận chiến giữa 6 chú chó Phú Quốc và con rắn khổng lồ ở suối Tranh. Trận “thư hùng” giữa chó xoáy và “mãng xà” diễn ra đã cách đây cả mấy chục năm. Ngày ấy, đảo ngọc Phú Quốc vẫn còn nhiều rắn độc và không ít người mưu sinh bằng nghề bắt rắn. Từ hàng trăm năm nay, người dân địa phương vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về loài rắn khổng lồ trong rừng Phú Quốc. Không ai biết đích xác loài mãng xà đó sống ở địa điểm nào nhưng người ta tin rằng giữa nơi rừng sâu núi thẳm ấy có những cái hang sâu hun hút là nơi sinh sống tập trung của loài rắn này. Người ta bảo rằng loài mãng xà này chỉ đi bằng đuôi, thân dựng đứng như con người. Mỗi lần di chuyển nó thở phì phò khiến cho cây lá xào xạc, khi phát hiện ra con mồi nó lao nhanh như gió, phần đầu nhao lên có khi cao hơn cả tán cây rừng. Bất cứ thợ săn nào gặp phải chúng cũng đều cố gắng “bỏ của chạy lấy người”, thậm chí có những thợ săn đã buông súng, bỏ nghề vì quá sợ hãi mãng xà... Rắn khổng lồ còn được mệnh danh là “sát thủ” tôm cá, mỗi khi phát hiện ao vũng nào đầy cá, chúng lại quấn đầu và đuôi vào hai thân cây, dùng thân mình như cái gàu tát sạch nước bắt cá ăn Theo lời kể, nọc của nó thuộc hàng kịch độc, còn hang ổ rắn hổ mây lúc nào cũng thối hoắc. Nhiều người cho rằng ngày nay rắn khổng lồ vẫn còn tồn tại trên Phú Quốc và ẩn thân đâu đó trên 99 ngọn núi kia. Còn ở những khu vực có rừng sát với khu dân cư, người ta vẫn bắt gặp rắn hổ mây có kích cỡ nhỏ hơn những con rắn trong huyền thoại. Ngày nay thì đã không còn người dân nào trên đảo Phú Quốc bắt gặp một con rắn khổng lồ dài hàng chục mét, nặng hàng trăm kí như trong truyền thuyết. Tuy nhiên, những câu chuyện huyền bí về loài rắn này vẫn tiếp tục lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mời quý vị xem video: Bắt cặp rắn hổ mây khủng tại núi Cấm, An Giang. Nguồn video: STV

Rắn hổ mây khổng lồ ở Phú Quốc được mệnh danh là "sát thủ rừng thiêng", là loài rắn đáng sợ đến mức trước mỗi chuyến đi rừng, các tay thợ săn đều phải chắp tay cầu nguyện mình sẽ không gặp phải. Ngay cả những người sống bằng nghề bắt rắn, dù liều lĩnh cũng phải nhanh chóng tìm cách “đánh bài chuồn” cho khỏi mang họa vào thân khi chạm mặt loài rắn khổng lồ. Huyền thoại mãng xà khổng lồ trên đảo Phú Quốc đến nay đã được lưu truyền qua nhiều lời kể. Phú Quốc có rất nhiều rắn hổ mây (hổ mang chúa) sinh sống. Người dân từng nhìn thấy, bắt được những con rắn hổ mây lớn. Năm 1991, lực lượng kiểm lâm từng bắt gặp con rắn hổ mây có thân to bằng cái phích, trọng lượng hơn 30 kg. Rắn hổ mây hoàn toàn có thật. Theo tên gọi miền Bắc và miền Trung, rắn hổ mây chính là rắn hổ chúa. Chỉ có điều, hổ chúa trên đảo Phú Quốc có màu hơi vàng và có thân hình lớn hơn. Rất nhiều thợ săn rắn lành nghề khẳng định, con rắn hổ mây lớn nhất mà họ nhìn thấy dài khoảng 5m, nặng 20kg. Còn những con rắn mà các cụ kể cho con cháu to bằng khạp da bò, thân cây cổ thụ, nặng vài trăm ký, thậm chí vươn đầu qua tán cây cao, có lẽ là cách ly kỳ hóa, để những tên lâm tặc không dám vào rừng để chặt trộm gỗ hoặc săn bắn động vật quý hiếm. Không ai dám khẳng định chuyện rắn hổ mây dài đến mấy chục mét , nặng nửa tấn là sự thực hay chỉ là những lời nói “cho sướng miệng” của người sinh sống trên đảo Phú Quốc. Đến Phú Quốc, câu chuyện đầu tiên mà các vị khách lạ mặt được người bản địa kể đó là trận chiến giữa 6 chú chó Phú Quốc và con rắn khổng lồ ở suối Tranh. Trận “thư hùng” giữa chó xoáy và “mãng xà” diễn ra đã cách đây cả mấy chục năm. Ngày ấy, đảo ngọc Phú Quốc vẫn còn nhiều rắn độc và không ít người mưu sinh bằng nghề bắt rắn. Từ hàng trăm năm nay, người dân địa phương vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về loài rắn khổng lồ trong rừng Phú Quốc. Không ai biết đích xác loài mãng xà đó sống ở địa điểm nào nhưng người ta tin rằng giữa nơi rừng sâu núi thẳm ấy có những cái hang sâu hun hút là nơi sinh sống tập trung của loài rắn này. Người ta bảo rằng loài mãng xà này chỉ đi bằng đuôi, thân dựng đứng như con người. Mỗi lần di chuyển nó thở phì phò khiến cho cây lá xào xạc, khi phát hiện ra con mồi nó lao nhanh như gió, phần đầu nhao lên có khi cao hơn cả tán cây rừng. Bất cứ thợ săn nào gặp phải chúng cũng đều cố gắng “bỏ của chạy lấy người”, thậm chí có những thợ săn đã buông súng, bỏ nghề vì quá sợ hãi mãng xà... Rắn khổng lồ còn được mệnh danh là “sát thủ” tôm cá, mỗi khi phát hiện ao vũng nào đầy cá, chúng lại quấn đầu và đuôi vào hai thân cây, dùng thân mình như cái gàu tát sạch nước bắt cá ăn Theo lời kể, nọc của nó thuộc hàng kịch độc, còn hang ổ rắn hổ mây lúc nào cũng thối hoắc. Nhiều người cho rằng ngày nay rắn khổng lồ vẫn còn tồn tại trên Phú Quốc và ẩn thân đâu đó trên 99 ngọn núi kia. Còn ở những khu vực có rừng sát với khu dân cư, người ta vẫn bắt gặp rắn hổ mây có kích cỡ nhỏ hơn những con rắn trong huyền thoại. Ngày nay thì đã không còn người dân nào trên đảo Phú Quốc bắt gặp một con rắn khổng lồ dài hàng chục mét, nặng hàng trăm kí như trong truyền thuyết. Tuy nhiên, những câu chuyện huyền bí về loài rắn này vẫn tiếp tục lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mời quý vị xem video: Bắt cặp rắn hổ mây khủng tại núi Cấm, An Giang. Nguồn video: STV