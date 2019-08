Lên vùng cao nghe chuyện rắn khổng lồ

Hôm đó trời cũng đã chập choạng. Tôi vừa chạy xe lên đầu dốc gần trường học của xã thì hốt hoảng khi thấy con rắn khủng đang bò ngang qua đường. Con rắn to gần bằng thùng đựng sơn, hai mắt đỏ ngầu cách nhau hơn 1 gang tay, đầu dựng đứng cao gần 2m định lao về phía tôi. Cũng may đúng lúc đó, một số người dân địa phương đi rẫy về nhìn thấy nên dùng đá ném mạnh về phía con rắn. Thấy đông người, con rắn quay đầu tiếp tục bò vào phía rừng...”- anh Lê Thanh Hòa - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Thành (H. Phước Sơn, Quảng Nam) bắt đầu câu chuyện về con rắn “khủng” mà anh đã từng gặp.

Những con rắn “khủng” người dân bắt được. Phước Thành là một trong những xã vùng cao của H. Phước Sơn. Nơi đây có đông đảo người dân tộc thiểu số sinh sống. Địa hình toàn đồi núi, với những cánh rừng già bao bọc xung quanh và độ cao lý tưởng nên thích hợp cho các loài rắn sinh sống. Anh Trần Văn Tân, cán bộ đài truyền thanh H. Phước Sơn phụ trách kỹ thuật ở xã Phước Thành có gần 20 năm sinh sống, gắn bó với mảnh đất này nên đối với anh, chuyện gặp những con rắn lớn là rất bình thường. “Những năm trước rắn nhiều hơn, các loại rắn to như hổ trâu, hổ chúa, hổ phì 5-7 ký cũng thường xuyên gặp hơn. Còn nhớ cách đây khoảng 3 năm, một nữ phóng viên tên T. vào đây tác nghiệp và có ở lại nhà mình. Chiều tối hôm đó chị T. vào phòng tắm thì một con rắn hổ chúa trong hang đá bò ra. Thấy người, con rắn ngóc đầu cao hơn 1m nhìn chị T. Quá hoảng sợ nhưng cũng có kinh nghiệm, chị T. bình tĩnh không cử động và quay mặt đi nơi khác, không nhìn vào con rắn. Sau lúc quan sát, thấy người đối diện không phải mối đe dọa của mình nên con rắn chậm rãi bò ra khỏi phòng tắm. Lúc này chị T. run rẩy lao vụt ra khỏi phòng tắm chạy lên nhà trên la lớn: Rắn. Rắn...”- anh Tân kể lại.



Cũng theo anh Tân, trước đây nhà anh thường xuyên có những con rắn lớn bò vào. “Do phía sau nhà là đồng ruộng, có nhiều nhái, cá... nên rắn trên núi hay xuống tìm mồi rồi bò luôn vào nhà. Cũng vì rắn hay vô nhà nên tôi đã xây dựng bờ tường cao để ngăn cản. Từ đó đến nay không thấy rắn xuất hiện trong nhà nữa”- anh Tân thông tin và chỉ vào bờ tường đá cao hơn 3m mà gia đình anh vừa xây. Anh Tân cho biết thêm, mới đây vài ngày, nhà một người quen của anh cũng có một con hổ chúa gần 7 ký “ghé thăm và dính bẫy. Theo mọi người, do nhà anh này dưới chân núi, trong nhà còn nuôi nhiều gà con nên hầu như tháng nào cũng có vài con rắn hổ đột nhập săn mồi.

Góp chuyện về những con rắn “khủng” xuất hiện trên địa bàn xã, anh Lê Thanh Hòa kể tiếp chuyện về con rắn anh đã gặp, theo anh Hòa nhận dạng thì đó là một con rắn chứ không phải con trăn, bởi màu da đen và cặp mắt đỏ. “Con đó có trọng lượng cũng trên 1 tạ. Bởi thân hình to như một gốc cây và chiều dài hơn 5m. Lúc đó thấy nó dựng đầu nhìn về phía mình, tôi vội dựng chân chống xe và chuẩn bị bỏ chạy thì rất may nhóm người địa phương đi tới phát hiện nhặt những tảng đá to ném về phía nó. Con rắn lúc này tiếp tục bò vào phía rừng. Dù đường rộng hơn 3 mét, nhưng một lúc sau khi nó bò vào rừng thì tôi mới thấy đuôi nó lò ra phía bên kia đường”- anh Hòa kể lại và cũng cho biết thêm, trước đây một người đàn ông tên Linh cạnh nhà anh cùng một nhóm người cũng đã bắt được con rắn khổng lồ. Con rắn to đến nỗi khi làm thịt chia ra, cả thôn nhà nào cũng được một ký.

Là người có hơn 30 năm làm nghề đãi vàng, ông Trần Văn Ánh lăn lộn khắp núi rừng tìm kiếm khu vực có vàng để làm. Trong những chuyến đi đó, ông Ánh cũng nhiều lần bắt gặp các loại rắn khổng lồ. “Hôm đó tôi đi tìm cây để làm lán trại. Khi leo lên một vách đá, tôi thò đầu lên khỏi vách thì bất ngờ nhìn thấy một con rắn lớn cuộn tròn đang nằm phơi nắng. Dù hốt hoảng, nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy con rắn nằm trên đống lá khô, xung quanh nó là mảnh đất bằng nửa cái sân bị mòn nhẵn do nó gom lá rừng lại thành đống để nằm. Nghe tiếng động, nó ngóc đầu nhìn về phía tôi. Hoảng sợ, tôi vội thả tay nhảy xuống lại dưới vực rồi chạy trèo lên ngọn đồi đối diện. Lúc này, tôi nhặt đá ném qua bên kia để đuổi con rắn đi. Khoảng 5 phút sau, tôi quay lại bên đó thì nhìn thấy con rắn đang bò vào hang đá, 2 mắt nó cách nhau cả gang tay”- ông Ánh thông tin.

Có thể nói, chuyện những con rắn lớn thường hay xuất hiện ở địa phương này được nhiều người nhìn thấy. Bản thân tác giả mới đây trong một lần trên đường qua đây cũng bắt gặp cảnh nhóm thanh niên địa phương đang vây bắt con rắn lớn và rất lạ. Con rắn có màu xanh đen, dài hơn 2m đang bò ra khỏi bìa rừng phơi nắng thì bị bắt. Theo các thanh niên này, đây là con rắn rất lạ mà lần đầu tiên họ nhìn thấy...