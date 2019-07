Kỳ thú loài cam ruột đỏ cực độc lạ, tròn trịa hấp dẫn

Cam ruột đỏ Cara có nguồn gốc từ Venezuela, được nghiên cứu và phát triển từ giống gốc là cam Navel. Ảnh: thitruongsi. Cam Cara không có hạt, ruột đỏ bắt mắt, mùi vị thơm ngon và cực kỳ giàu dinh dưỡng. Ảnh: vov. Cam Cara có hình dáng tròn trịa và kích thước to hơn hẳn cam thông thường. Mỗi quả cam Cara có trọng lượng khoảng 200 gram/quả. Ảnh: 5giay. Khi chín, cam Cara có vỏ màu vàng hoặc da cam bóng mịn, rất dễ bóc. Ảnh: hoaquanhapkhauhaiphong. Hiện nay, ở Việt Nam, cam Cara đã được trồng ở Lâm Đồng và một số tỉnh Miền Bắc. Cây không kén đất và ít sâu bệnh. Ảnh: bizwebmedia. Để đạt năng suất trọn vẹn 50 tấn/ha, cây cam Cara Cara trưởng thành phải mất từ 8-9 năm. Ảnh: giongcayanqua. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong cam Cara ruột đỏ vượt trội, lớn gấp 150% so với các loại cam vàng khác. Ảnh: buoidaxanhphuonguyen. Mời quý vị xem video: Bí kíp bóc vỏ bỏ hột các loại hoa quả trong nháy mắt

