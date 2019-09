Kỳ thú chiếc giếng khổng lồ, hàng chục người có thể đi bộ xuống đáy

Giếng cổ này hiện có ở làng Pingyi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, độ sâu của giếng là 26 mét và có tới 108 bậc cầu thang bên trong. Ngày trước giếng này là nơi lấy nước của cả làng, nhưng ngày nay nó trở thành một điểm tham quan có tiếng của cả vùng.



Sở dĩ giếng cổ này trở nên nổi tiếng vì hình dáng của nó quá độc đáo, đường kính của miệng giếng rất lớn, có thể to bằng cả ngôi nhà, gấp hàng chục lần so với giếng thông thường. Ngoài ra, từ trên mặt đất cho tới khi múc được nước là 26 mét, còn đáy giếng thực sự vẫn chưa ai đo lường được.

Những người dân địa phương nói rằng vì ngày xưa hạn hán nhiều, mỗi hộ gia đình đã cùng nhau góp tiền bạc để xây dựng, nhưng vì địa hình và thời tiết ở đây tương đối khô hạn, do đó không có nguồn nước ở độ sâu thông thường. Cuối cùng, người ta phải đào giếng rộng và sâu thì mới tìm thấy nguồn nước.

Nhưng để làm thế nào có thể xuống dưới giếng múc nước là một điều khó. Vì vậy người ta đã nghĩ ra một cách là xây cầu thang thành hình vòng cung bên trong miệng giếng, do đó có thể đi bộ xuống dưới lấy nước một cách dễ dàng.



Giếng cổ đã tồn tại hơn trăm năm, mặc dù bây giờ không còn ai sử dụng nước giếng này nữa, nhưng vì cách xây độc đáo nên nó trở thành điểm thu hút du khách. Những du khách đến đây đều ngưỡng mộ sự khôn khéo của người dân ngày trước.

