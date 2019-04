Kỳ quặc lửa ma tự cháy cực dị, không ai có thể dập

Nằm ngay sau một thác nước ở công viên Chestnut Ridge, Pennsylvania, ngọn lửa ma kỳ lạ này là một ngọn lửa tự phát. Mặc dù nằm ngay cạnh nơi nước chảy tràn trề nhưng nó vẫn cháy sáng ngay gần mặt nước. Vừa đẹp vừa bí ẩn, đây là một ngọn lửa thu hút nhiều khách du lịch. Núi Chimaera, gần Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang sở hữu một ngọn lửa vĩnh cửu xuất phát từ khí gas ngấm qua mặt đất. Jharia Coalfield, ở Ấn Độ, có những mỏ than cháy lớn nhất trên toàn thế giới. Hiện tại có 70 mỏ than khác nhau đang cháy, với hàng ngàn tấn carbon dioxide được bơm vào khí quyển mỗi năm. Ngọn lửa khổng lồ dưới lòng đất ở Wingen đã diễn ra trong 6.000 năm qua. Những ngọn lửa này di chuyển khoảng 3,3 feet mỗi năm, hướng về phía nam. Theo tính toán, trong khoảng 200.000 năm nữa, những đám cháy này có thể lan đến Sydney, Australia. Đồi Smoking được John Franklin phát hiện lần đầu tiên vào năm 1826 trong một chuyến thám hiểm. Đây là một tập hợp những ngọn đồi được tạo thành từ hydrocarbon và đã bị đốt cháy trong nhiều thế kỷ. Ngọn lửa kỳ ảo ở Đài Loan là một trong những ngọn lửa tự phát ấn tượng nhất. Nó là sự kết hợp độc đáo giữa nước và lửa. Được biết, ngọn lửa này đã cháy suốt 300 năm qua mà không tắt. Theo một truyền thuyết cũ ở Indonesia, khi nghỉ ngơi tại ngôi làng Manggarmas, một nhóm nhà sư đã gặp sự lạ. Nhà sư Sunan Kalijaga mắc kẹt cây gậy của mình trên mặt đất, và cuối cùng đã dẫn đến sự phát sinh của ngọn lửa. Ngọn lửa này trở nên linh thiêng, cháy mãi cho đến tận ngày nay. Brennender Berg là một vỉ than đang cháy ở Saarland, Đức. Bắt đầu cháy vào năm 1688. Kể từ đó, ngọn lửa không thể bị dập tắt. Ngọn lửa vĩnh cửu của Baba Gurgur nằm trong một mỏ dầu ở Iraq. Ban đầu ngọn lửa bùng phát từ khí gas thấm qua các tảng đá bên dưới, kể từ đó đến nay, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, giúp những người nông dân sưởi ấm đàn cừu của họ. Đền Jwalamukhi là nơi thờ phụng một ngọn lửa vĩnh cửu có màu xanh sáng. Ngọn lửa này xuất phát từ khí tự nhiên thấm qua ngôi đền đá. Hàng năm, có hàng ngàn người tới ngôi đền và mang theo những lễ vật để dâng lên cho cho ngọn lửa mà họ cho là lửa thần linh. Mời quý vị xem video: 13 hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy và bí ẩn

Nằm ngay sau một thác nước ở công viên Chestnut Ridge, Pennsylvania, ngọn lửa ma kỳ lạ này là một ngọn lửa tự phát. Mặc dù nằm ngay cạnh nơi nước chảy tràn trề nhưng nó vẫn cháy sáng ngay gần mặt nước. Vừa đẹp vừa bí ẩn, đây là một ngọn lửa thu hút nhiều khách du lịch. Núi Chimaera, gần Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang sở hữu một ngọn lửa vĩnh cửu xuất phát từ khí gas ngấm qua mặt đất. Jharia Coalfield, ở Ấn Độ, có những mỏ than cháy lớn nhất trên toàn thế giới. Hiện tại có 70 mỏ than khác nhau đang cháy, với hàng ngàn tấn carbon dioxide được bơm vào khí quyển mỗi năm. Ngọn lửa khổng lồ dưới lòng đất ở Wingen đã diễn ra trong 6.000 năm qua. Những ngọn lửa này di chuyển khoảng 3,3 feet mỗi năm, hướng về phía nam. Theo tính toán, trong khoảng 200.000 năm nữa, những đám cháy này có thể lan đến Sydney, Australia. Đồi Smoking được John Franklin phát hiện lần đầu tiên vào năm 1826 trong một chuyến thám hiểm. Đây là một tập hợp những ngọn đồi được tạo thành từ hydrocarbon và đã bị đốt cháy trong nhiều thế kỷ. Ngọn lửa kỳ ảo ở Đài Loan là một trong những ngọn lửa tự phát ấn tượng nhất. Nó là sự kết hợp độc đáo giữa nước và lửa. Được biết, ngọn lửa này đã cháy suốt 300 năm qua mà không tắt. Theo một truyền thuyết cũ ở Indonesia, khi nghỉ ngơi tại ngôi làng Manggarmas, một nhóm nhà sư đã gặp sự lạ. Nhà sư Sunan Kalijaga mắc kẹt cây gậy của mình trên mặt đất, và cuối cùng đã dẫn đến sự phát sinh của ngọn lửa. Ngọn lửa này trở nên linh thiêng, cháy mãi cho đến tận ngày nay. Brennender Berg là một vỉ than đang cháy ở Saarland, Đức. Bắt đầu cháy vào năm 1688. Kể từ đó, ngọn lửa không thể bị dập tắt. Ngọn lửa vĩnh cửu của Baba Gurgur nằm trong một mỏ dầu ở Iraq. Ban đầu ngọn lửa bùng phát từ khí gas thấm qua các tảng đá bên dưới, kể từ đó đến nay, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, giúp những người nông dân sưởi ấm đàn cừu của họ. Đền Jwalamukhi là nơi thờ phụng một ngọn lửa vĩnh cửu có màu xanh sáng. Ngọn lửa này xuất phát từ khí tự nhiên thấm qua ngôi đền đá. Hàng năm, có hàng ngàn người tới ngôi đền và mang theo những lễ vật để dâng lên cho cho ngọn lửa mà họ cho là lửa thần linh. Mời quý vị xem video: 13 hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy và bí ẩn