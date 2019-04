Kinh hãi những bãi biển đẹp nhưng đáng sợ nhất hành tinh

Hòn đảo nhiệt đới La Reunion - Pháp. Hòn đảo Reunion nằm ở phía đông Madagascar và là điểm du lịch nổi tiếng. Dù nằm bên ngoài nước Pháp nhưng Reunion được mệnh danh là Hawaii của riêng nước Pháp. Hòn đảo cũng được biết đến nhiều do sự tấn công của cá mập. Đã có khoảng 8 người chết trong vài năm trở lại đây. Gần nhất là vào tháng 2.2017, cá mập đã tấn công vào người đang lướt sóng trên bãi biển đẹp. Gansbaai – Nam Phi. Bãi biển phía nam Cape Town này là địa bàn cá mập trắng lớn. Những con hải cẩu lông Cape sống trên đảo Dyer cũng thu hút những kẻ săn mồi đến nơi đây. Praia da Boa Viagem - Recife, Brazil. Bãi biển này chiếm tỷ lệ tử vong nhiều nhất thế giới do cá mập tấn công. Từ năm 1992 đến này đã có ít nhất 56 người chết do cá mập. Một trong những lý do khiến cá mập đến vùng biển này lớn do một tuyến đường di cư cách bờ biển gần 1km. Tam giác đỏ - California, Mỹ. Bãi biển kéo dài hơn 320km này, từ Vịnh Bodega ở phía bắc đến Big Sur, là nơi có khoảng 38% các vụ tấn công cá mập trắng lớn ở Mỹ. Dù khu vực này có nhiều thức ăn như hải cẩu, rái cá hay sư tử biển, nhưng cá mập vẫn liên tục tấn công con người. Chính vì vậy, khu "Tam giác đỏ" được các tạp chí du lịch xem là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất hành tinh.Bãi biển Copacabana - Rio de Janeiro, Brazil. Bãi biển nổi tiếng nhất ở Rio de Janeiro là điểm du lịch nổ tiếng thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, bãi biển này được cảnh báo nguy hiểm với du khách vì mức độ vi khuẩn cao trong cả cát và nước. Bên cạnh đó, tội phạm, đặc biệt là nạn trộm cắp cũng là điều đáng nói của khu vực này. Thành phố biển Acapulco, Mexico. Thành phố biển Acapulco được gọi là thủ đô giết người Mexico. Dù khu vực này có nhiều khách sạn, bãi biển đẹp thế nhưng đây là địa bàn của ác băng đảng ma túy. Chính vì vậy, chuyện cướp của, giết người, đánh nhau, hành hung… thường xuyên diễn ra khiến các du khách phải “chùn chân” mỗi khi nghĩ đến. Bãi biển Zipolite, Mexico. Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh, thậm chí có cả bãi tắm khỏa thân nhưng bãi biển này được xếp vào loại nguy hiểm vì có những dòng nước xoáy mạnh dẫn đến nhiều vụ chết đuối. Các nhân viên cứu hộ luôn phải túc trực để giúp các nạn nhân khi có sự cố. Bãi biển Hanakapiai, Hawaii, Mỹ. Bãi biển hẻo lánh tuyệt đẹp này nằm ở cuối đường mòn Kalalau và là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới do dòng nước xoáy cực kỳ mạnh và cao. Từ năm 1970 đến giờ có ít nhất 29 người đã chết đuối tại bãi biển này.

Hòn đảo nhiệt đới La Reunion - Pháp. Hòn đảo Reunion nằm ở phía đông Madagascar và là điểm du lịch nổi tiếng. Dù nằm bên ngoài nước Pháp nhưng Reunion được mệnh danh là Hawaii của riêng nước Pháp. Hòn đảo cũng được biết đến nhiều do sự tấn công của cá mập. Đã có khoảng 8 người chết trong vài năm trở lại đây. Gần nhất là vào tháng 2.2017, cá mập đã tấn công vào người đang lướt sóng trên bãi biển đẹp. Gansbaai – Nam Phi. Bãi biển phía nam Cape Town này là địa bàn cá mập trắng lớn. Những con hải cẩu lông Cape sống trên đảo Dyer cũng thu hút những kẻ săn mồi đến nơi đây. Praia da Boa Viagem - Recife, Brazil. Bãi biển này chiếm tỷ lệ tử vong nhiều nhất thế giới do cá mập tấn công. Từ năm 1992 đến này đã có ít nhất 56 người chết do cá mập. Một trong những lý do khiến cá mập đến vùng biển này lớn do một tuyến đường di cư cách bờ biển gần 1km. Tam giác đỏ - California, Mỹ. Bãi biển kéo dài hơn 320km này, từ Vịnh Bodega ở phía bắc đến Big Sur, là nơi có khoảng 38% các vụ tấn công cá mập trắng lớn ở Mỹ. Dù khu vực này có nhiều thức ăn như hải cẩu, rái cá hay sư tử biển, nhưng cá mập vẫn liên tục tấn công con người. Chính vì vậy, khu "Tam giác đỏ" được các tạp chí du lịch xem là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất hành tinh. Bãi biển Copacabana - Rio de Janeiro, Brazil. Bãi biển nổi tiếng nhất ở Rio de Janeiro là điểm du lịch nổ tiếng thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, bãi biển này được cảnh báo nguy hiểm với du khách vì mức độ vi khuẩn cao trong cả cát và nước. Bên cạnh đó, tội phạm, đặc biệt là nạn trộm cắp cũng là điều đáng nói của khu vực này. Thành phố biển Acapulco, Mexico. Thành phố biển Acapulco được gọi là thủ đô giết người Mexico. Dù khu vực này có nhiều khách sạn, bãi biển đẹp thế nhưng đây là địa bàn của ác băng đảng ma túy. Chính vì vậy, chuyện cướp của, giết người, đánh nhau, hành hung… thường xuyên diễn ra khiến các du khách phải “chùn chân” mỗi khi nghĩ đến. Bãi biển Zipolite, Mexico. Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh, thậm chí có cả bãi tắm khỏa thân nhưng bãi biển này được xếp vào loại nguy hiểm vì có những dòng nước xoáy mạnh dẫn đến nhiều vụ chết đuối. Các nhân viên cứu hộ luôn phải túc trực để giúp các nạn nhân khi có sự cố. Bãi biển Hanakapiai, Hawaii, Mỹ. Bãi biển hẻo lánh tuyệt đẹp này nằm ở cuối đường mòn Kalalau và là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới do dòng nước xoáy cực kỳ mạnh và cao. Từ năm 1970 đến giờ có ít nhất 29 người đã chết đuối tại bãi biển này.