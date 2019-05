Kinh hãi nắng nóng đến mức ngô nổ thành bỏng trên cây

(Kiến Thức) - Do bị nắng nóng kéo dài nhiều ngày thiêu đốt, một bắp ngô đã tự nổ thành bỏng ngay khi vẫn còn trên cây, khiến nhiều người cảm thấy hiện tượng này thực sự rất khó tin, kỳ thú.

Theo cục khí tượng trung ương Trung Quốc, những ngày gần đây, nhiệt độ ở tỉnh Vân Nam duy trì liên tục ở mức cao, khiến nhiều người không khỏi choáng váng, ngột ngạt.

Trong 16 thành phố lớn, có 14 thành phố nền nhiệt trung bình vượt qua 30 độ C. Trong đó, tại thành phố Cảnh Hồng, nhiệt độ lên tới 40 độ C, khiến nhiều người không dám ra đường, nhiều khu vực nắng nóng đạt đến mức báo động.

Nắng nóng 40 độ C có ảnh hưởng như thế nào? Mới đây, Đài phát thanh và truyền hình Côn Minh đã đăng tải một bức ảnh, chứng minh sự đáng sợ của đợt nắng nóng kéo dài này, gây xôn xao dư luận.

Bức ảnh được Đài phát thanh và truyền hình Côn Minh đăng tải.

Theo thông tin đăng tải, bức ảnh được chụp tại một cánh đồng ngô ở Nguyên Giang. Do bị nắng nóng kéo dài nhiều ngày thiêu đốt, một bắp ngô đã tự nổ thành bỏng ngay khi vẫn còn trên cây.

Mời quý vị xem video: Đánh vật với nắng nóng bỏng rát hơn 40 độ C ngoài đường

Sau khi bức ảnh được đăng tải, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đa số đều cảm thấy hiện tượng này thực sự rất khó tin, thực sự là kỳ thú.

" Trời nóng thật kinh khủng, khiến người nông dân trồng ra bỏng luôn!", "Cảm giác sẽ ngon miệng lắm, không dầu mỡ, tất cả đều là tự nhiên", "Hiện tượng này mới lạ thật đấy", cư dân mạng xôn xao bình luận.

Được biết, trên thực tế, kể từ tháng 4 năm nay, nhiệt độ trung bình ở tỉnh Vân Nam đã vọt lên 20,8 độ C, cao hơn 1,9 độ C so với các năm trước. Đây cũng là nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1961.

Ngoài ra, lượng mưa trung bình chỉ đạt 35,3mm, thấp hơn 61,2% so với bình thường. Đây là cũng là năm có lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1961, dẫn đến hạn hán lan rộng ở tỉnh Vân Nam.