Kinh dị kiến "đông như quân nguyên", bu đen kịt khắp thị trấn

Mới đây, người dân ở thị trấn Trung Bộ ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan được phen kinh hãi khi tận mắt chứng kiến hàng trăm triệu con kiến đen bay xuất hiện và xâm lấn nơi ở của mình. Theo thông tin đăng tải, những con kiến này giống như một đại quân, kéo tới ùn ùn, chiếm lấy trần nhà, sàn nhà, tường nhà của người dân, phủ đen mọi lối đi, khiến nhiều người không khỏi gai người. Được biết, xảy ra hiện tượng này là do đây là thời kỳ sinh sản giao phối của những con kiến đen bay. Do số lượng đông đảo, những con kiến đen dường như không sợ bất cứ điều gì. Chúng hoành hành, ngang nhiên chiếm nhà dân làm nơi cư trú. Để ngăn chặn tình trạng này, mọi người thường tắt hết đèn trong nhà để tránh thu hút những con kiến đen. Đáng tiếc, do số lượng kiến đen ngày một nhiều, người dân phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau. Đa số mọi người đều dùng nước để bẫy chết kiến, thế nhưng cách này không hiệu quả với đại quân kiến lên đến hàng triệu con. Cuối cùng không còn cách nào khác, người dân đành dùng súng phun lửa, trực tiếp nướng chết những con kiến đen này. Toàn bộ hình ảnh được ghi lại, sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý lớn. Đa mọi người đều bị dọa khi nhìn thấy những cảnh tượng này. "Nhìn thấy là nổi da gà, rất đáng sợ", "Trung Bộ bị kiến đen chiếm đóng ngày một nghiêm trọng, sắp tới sẽ lan ra nơi khác mất", "Loài kiến này vốn dĩ không đáng sợ, chẳng ngờ tập trung một lượng lớn lại có sức phá hoại đáng sợ như thế"... cư dân mạng xôn xao bàn tán. Mời quý vị xem video: Những loài động vật nhỏ bé nhưng cực nguy hiểm

