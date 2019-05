Kinh dị cảnh ngựa vằn đực dìm chết con của tình địch

Theo thông tin đăng tải, những hình ảnh này được ghi lại tại một hồ nước tự nhiên thuộc vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Một con ngựa vằn đực cố gắng dìm chết con của tình địch, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, sửng sốt. Theo thông tin đăng tải, con ngựa vằn đực này đã rình rập ngựa vằn con từ lâu. Khi thấy ngựa vằn mẹ sơ hở, bỏ bê con, ngựa vằn đực lao đến, quyết tâm dìm chết ngựa vằn con. Nó đẩy ngã ngựa vằn con xuống nước sau đó dùng sức để nhấn chìm ngựa vằn con. Trong lúc đó, hai con ngựa vằn khác ở ngay cạnh đó nhưng vẫn làm ngơ. May mắn thay, trong lúc ngựa vằn đực mất tập trung, ngựa vằn con vùng thoát được khỏi vòng kìm kẹp. Nó lao thẳng xuống hồ nước, hi vọng ngựa vằn đực sẽ tha mạng cho mình. Chẳng ngờ, con ngựa vằn đực hung ác vẫn không buông tha ý định, nó lao xuống nước với quyết tâm dìm chết đồng loại còn non, yếu ớt, không có khả năng tự vệ. Thấy nguy hiểm gần kề, ngựa vằn con vùng chạy khỏi hồ nước, lao lên bờ tìm mẹ. Nó bị ngựa vằn đực đuổi theo sát nút không rời. May mắn thay, khi lên được đến bờ, ngựa vằn con được mẹ giải cứu kịp thời, thoát khỏi sự truy sát gắt gao của ngựa vằn đực. Mời quý vị xem video: Kịch tính xem ngựa vằn dìm chết sư tử

