Kinh dị cảnh cắt bỏ bộ móng tay dài nhất thế giới

Vào năm 1952, sau khi chứng kiến một giáo viên tại trường “nổi đóa” vì chiếc móng tay vô tình bị gãy, cậu học trò 14 tuổi Shridhar Chillal đã quyết định tự thử thách chính mình, không cắt bỏ móng tay ở bên bàn tay trái để xem bản thân “chịu được đến bao giờ”.

Shridhar Chillal của hiện tại đã 82 tuổi, nắm trong tay kỷ lục Guiness về bộ móng tay dài nhất thế giới. Trải qua 66 năm giữ gìn, toàn bộ móng tay của ông Chillal có độ dài bằng một chiếc xe buýt (hơn 9 mét). Chỉ riêng móng ở ngón tay cái của ông cũng đạt 197,8cm - ngang bằng chiều cao của bất kỳ VĐV bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA nào.

Bộ móng tay trước khi cắt của ông Shridhar Chillal. Ảnh: Guiness.

Vào ngày hôm qua (11.7), ông Chillal cuối cùng đã quyết định từ bỏ thử thách do chính mình đặt ra, cắt bỏ bộ móng tay Guiness . Cuộc “phẫu thuật” lịch sử này kéo dài gần 20 phút và phải cần tới một 1 máy cắt cầm tay để thực hiện. Được biết, bộ móng tay của người đàn ông Ấn Độ này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng “Ripley’s Believe It or Not!” nằm tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).



“Đó là một quyết định cực kỳ khó khăn nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, sau khi được cắt, móng tay của tôi sẽ nằm ở Ripley’s Believe It or Not! Và bảo tàng sẽ thay tôi chăm sóc chúng cẩn thận và lâu dài. Lúc ấy, tôi hiểu rằng mình đã lựa chọn đúng và quyết định cắt móng”, ông Chillal nói với các phóng viên tại bảo tàng.

Ông Shridhar Chillal sau khi cắt xong bộ móng tay "khủng" của mình. Ảnh: Guiness.