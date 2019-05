Kịch tính xem quạ đen tính kế săn giết thỏ non

Mới đây, nhiếp ảnh gia Ray Pownall trong khi đến bờ biển Formby, Mer Jerseyide, Anh chụp được những hình ảnh vô cùng kịch tính và ấn tượng khi quạ đen rình mò, định săn bắt thỏ con. Theo nhiếp ảnh gia Ray Pownall, ông đến vùng bờ biển với hy vọng sẽ chụp được những hình ảnh thú vị về loài sóc đỏ. Không ngờ rằng lại bắt gặp cảnh tượng ly kỳ. Nhiếp ảnh gia Ray Pownall cho biết, vào thời điểm đó, con thỏ non đang cùng với mẹ gặm cỏ trên cồn cát, đứng đằng xa là một con quạ đen đang rình mò. Khi xác định thỏ con là con mồi, quạ đen lén lút tiếp cận. Thấy thỏ mẹ lơ là, thỏ con không được bảo vệ, cũng không hề đề phòng, quạ đen lập tức bay tới. Không kịp trở tay, cũng không kịp giãy dụa, chạy được hai ba bước, thỏ con đã bị quạ đen bay tới tha đi. Thấy thỏ con quá tội nghiệp, nhiếp ảnh gia đã nhặt một chiếc que và ném về phía con quạ giúp thỏ con chạy thoát. "Tôi thấy mình cần phải làm gì đó mà thật may mắn, nhờ ơn trời, hành động của tôi đã khiến quạ phân tâm, bị giật mình và thả thỏ con xuống", nhiếp ảnh gia Ray Pownall nói. Khi trở lại mặt đất, vì quá hoảng hốt, thỏ con chỉ biết chạy quanh, cố gắng tìm một cái hang để trốn. Thấy thế, quạ đen lại lao đến muốn hoàn thành cuộc đi săn. May mắn là thỏ mẹ kịp thời chạy đến, lao về phía quạ, giúp thỏ con có đủ thời gian trốn xuống hang. Thỏ mẹ cũng chạy xuống ngay sau đó. Nhiếp ảnh gia Ray Pownall quan sát toàn bộ sự việc và cho biết, ông rất vui khi cả hai mẹ con thỏ nâu đều thoát khỏi móng vuốt của con quạ. "Tôi thấy thật nhẹ nhõm, tôi biết đó là quy luật tự nhiên nhưng đôi khi chứng kiến những việc như vậy thực sự không dễ dàng gì", nhiếp ảnh gia Ray Pownall nói. Mời quý vị xem video: Những trận chiến kinh điển trong thế giới động vật

Mới đây, nhiếp ảnh gia Ray Pownall trong khi đến bờ biển Formby, Mer Jerseyide, Anh chụp được những hình ảnh vô cùng kịch tính và ấn tượng khi quạ đen rình mò, định săn bắt thỏ con. Theo nhiếp ảnh gia Ray Pownall, ông đến vùng bờ biển với hy vọng sẽ chụp được những hình ảnh thú vị về loài sóc đỏ. Không ngờ rằng lại bắt gặp cảnh tượng ly kỳ. Nhiếp ảnh gia Ray Pownall cho biết, vào thời điểm đó, con thỏ non đang cùng với mẹ gặm cỏ trên cồn cát, đứng đằng xa là một con quạ đen đang rình mò. Khi xác định thỏ con là con mồi, quạ đen lén lút tiếp cận. Thấy thỏ mẹ lơ là, thỏ con không được bảo vệ, cũng không hề đề phòng, quạ đen lập tức bay tới. Không kịp trở tay, cũng không kịp giãy dụa, chạy được hai ba bước, thỏ con đã bị quạ đen bay tới tha đi. Thấy thỏ con quá tội nghiệp, nhiếp ảnh gia đã nhặt một chiếc que và ném về phía con quạ giúp thỏ con chạy thoát. "Tôi thấy mình cần phải làm gì đó mà thật may mắn, nhờ ơn trời, hành động của tôi đã khiến quạ phân tâm, bị giật mình và thả thỏ con xuống", nhiếp ảnh gia Ray Pownall nói. Khi trở lại mặt đất, vì quá hoảng hốt, thỏ con chỉ biết chạy quanh, cố gắng tìm một cái hang để trốn. Thấy thế, quạ đen lại lao đến muốn hoàn thành cuộc đi săn. May mắn là thỏ mẹ kịp thời chạy đến, lao về phía quạ, giúp thỏ con có đủ thời gian trốn xuống hang. Thỏ mẹ cũng chạy xuống ngay sau đó. Nhiếp ảnh gia Ray Pownall quan sát toàn bộ sự việc và cho biết, ông rất vui khi cả hai mẹ con thỏ nâu đều thoát khỏi móng vuốt của con quạ. "Tôi thấy thật nhẹ nhõm, tôi biết đó là quy luật tự nhiên nhưng đôi khi chứng kiến những việc như vậy thực sự không dễ dàng gì", nhiếp ảnh gia Ray Pownall nói. Mời quý vị xem video: Những trận chiến kinh điển trong thế giới động vật