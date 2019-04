Kích thích 10 bí mật gây sốc về sinh vật đáy biển sâu

Bạch tuộc ma hay bạch tuộc biển sâu là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Sinh vật đáng sợ này được cho là có nguồn gốc ở Antartica. 20 triệu năm trước, loài này di cư ra khỏi khu vực đó do nhiệt độ lạnh. Sao biển đuổi rắn thống trị khu vực đứt gãy Macquarie. Trải dài từ New Zealand tới vòng Nam cực, tất cả đều là lãnh thổ thuộc địa của loài sao biển này. Đây thực sự là cảnh tượng vô cùng ấn tượng và đáng sợ. Vùng nước sâu Antartica là nhà của một số sinh vật biển sâu bí ẩn, lạ lùng và tuyệt vời nhất thế giới. Một số sinh vật được tìm thấy ở vùng nước sâu tới 21.000 feet. Nhiệt độ nước ở độ sâu này cực kỳ lạnh lẽo, khiến các nhà khoa học bối rối về cách những sinh vật này sống sót. Những ống khói đen lạ lùng dưới đáy biển được các nha khoa học phát hiện ở vòng Bắc cực. Vùng nước xung quanh một ống khói có thể đạt đến 400 °C, nhưng lại không sôi vì áp suất nước ở độ sâu này vượt quá áp suất hóa khí của dung dịch lỏng. Mới đây, một hóa thạch sinh vật có niên đại 1,41 tỷ năm tuổi trên ống khói đen đã được phát hiện. Đây được cho là sinh vật dưới nước được biết đến sớm nhất. Nhiều người cho rằng đáy biển hiếm khi có sinh vật sinh sống. Điều đó thực sự không đúng, vì đáy đại dương sâu thẳm chứa đầy những vi khuẩn nhỏ bé sống và phát triển ở đó. Trên thực tế, đáy đại dương sâu thẳm chứa vi khuẩn gấp 3-4 lần so với các vùng nước khác. Không có nhiều loại cá sống ở khu vực đáy biển. Những loài cá này sống khác cô đơn. Có một vài cá thể còn là đại diện duy nhất của loài. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, mặc dù khác loài nhưng có lẽ do quá cô đơn, chúng đã cùng sinh sản một thời điểm. Mực khổng lồ là loài sinh vật biển sâu có kích thước rất lớn, mắt của chúng cũng thuộc loại khổng lồ. Một số cá thể mực có thể nặng tới 1000 pounds và dài tới 24 feet. Mắt của chúng được ước tính có đường kính khoảng 11 inch và nhãn cầu có thể to bằng một quả cam. Các rạn san hô thực sự đã có tuổi đời lâu hơn hầu hết những gì mà mọi người thường nghĩ. Trước khi phát triển ở nhiệt độ ấm, san hô phát triển mạnh mẽ ở nhiệt độ nước lạnh. Có mẫu san hô lâu đời nhất được cho là đã 4000 năm tuổi. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng, việc đánh bắt cá bằng cách kéo lưới dưới sát đáy đại dương đã gây ảnh hưởng hủy diệt đến cuộc sống của các sinh vật dưới đáy biển. Sự hủy diệt này lớn đến nỗi có thể nhìn thấy từ không gian. Mời quý vị xem video: Sinh vật biển ứng phó như thế nào với siêu bão? Nguồn video: Vietnamnet

Bạch tuộc ma hay bạch tuộc biển sâu là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Sinh vật đáng sợ này được cho là có nguồn gốc ở Antartica. 20 triệu năm trước, loài này di cư ra khỏi khu vực đó do nhiệt độ lạnh. Sao biển đuổi rắn thống trị khu vực đứt gãy Macquarie. Trải dài từ New Zealand tới vòng Nam cực, tất cả đều là lãnh thổ thuộc địa của loài sao biển này. Đây thực sự là cảnh tượng vô cùng ấn tượng và đáng sợ. Vùng nước sâu Antartica là nhà của một số sinh vật biển sâu bí ẩn , lạ lùng và tuyệt vời nhất thế giới. Một số sinh vật được tìm thấy ở vùng nước sâu tới 21.000 feet. Nhiệt độ nước ở độ sâu này cực kỳ lạnh lẽo, khiến các nhà khoa học bối rối về cách những sinh vật này sống sót. Những ống khói đen lạ lùng dưới đáy biển được các nha khoa học phát hiện ở vòng Bắc cực. Vùng nước xung quanh một ống khói có thể đạt đến 400 °C, nhưng lại không sôi vì áp suất nước ở độ sâu này vượt quá áp suất hóa khí của dung dịch lỏng. Mới đây, một hóa thạch sinh vật có niên đại 1,41 tỷ năm tuổi trên ống khói đen đã được phát hiện. Đây được cho là sinh vật dưới nước được biết đến sớm nhất. Nhiều người cho rằng đáy biển hiếm khi có sinh vật sinh sống. Điều đó thực sự không đúng, vì đáy đại dương sâu thẳm chứa đầy những vi khuẩn nhỏ bé sống và phát triển ở đó. Trên thực tế, đáy đại dương sâu thẳm chứa vi khuẩn gấp 3-4 lần so với các vùng nước khác. Không có nhiều loại cá sống ở khu vực đáy biển. Những loài cá này sống khác cô đơn. Có một vài cá thể còn là đại diện duy nhất của loài. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, mặc dù khác loài nhưng có lẽ do quá cô đơn, chúng đã cùng sinh sản một thời điểm. Mực khổng lồ là loài sinh vật biển sâu có kích thước rất lớn, mắt của chúng cũng thuộc loại khổng lồ. Một số cá thể mực có thể nặng tới 1000 pounds và dài tới 24 feet. Mắt của chúng được ước tính có đường kính khoảng 11 inch và nhãn cầu có thể to bằng một quả cam. Các rạn san hô thực sự đã có tuổi đời lâu hơn hầu hết những gì mà mọi người thường nghĩ. Trước khi phát triển ở nhiệt độ ấm, san hô phát triển mạnh mẽ ở nhiệt độ nước lạnh. Có mẫu san hô lâu đời nhất được cho là đã 4000 năm tuổi. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng, việc đánh bắt cá bằng cách kéo lưới dưới sát đáy đại dương đã gây ảnh hưởng hủy diệt đến cuộc sống của các sinh vật dưới đáy biển. Sự hủy diệt này lớn đến nỗi có thể nhìn thấy từ không gian. Mời quý vị xem video: Sinh vật biển ứng phó như thế nào với siêu bão? Nguồn video: Vietnamnet