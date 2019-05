Kịch liệt gấu đen to lớn kéo vào gần nhà dân hỗn chiến

Một cuộc ẩu đả giữa hai con gấu đen to lớn đã điễn ra ở thị trấn Frankford, New Jersey. Hai con vật có cuộc chiến không khoan nhượng trên một bãi cỏ ở vùng nông thôn. Theo người ghi lại những bức ảnh, Corey Bale cho biết hai con vật đứng trên hai chân, liên tục gầm gừ và tấn công nhau. Chúng cũng dùng tới hàm răng dể cố gắng gây thương tích cho nhau, cô gắng quật ngã đối thủ Cuộc chiến của hai con gấu đen to lớn kéo dài khoảng hơn một phút. Những người chụp ảnh đã bị nguy hiểm khi dường như cặp gấu đen đã phát hiện kẻ "không nên xuất hiện" và tiến tới. Rất may, họ đã rút vào nhà an toàn. Gấu đen không quá hung dữ với con người nhưng vẫn có những cuộc tấn công xảy ra. Mùa giao phối của gấu đen bắt đầu vào cuối tháng 5 và kéo dài đến tháng 8, cao điểm vào tháng 6 và tháng 7.

