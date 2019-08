Khám phá vẻ đẹp mộng mơ của động Ngườm Ngao

Ngườm Ngao là gì, theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là Động Hổ, do tương truyền xưa kia nơi đây có nhiều Hổ dữ sinh sống, nhưng cũng có thuyết cho rằng tiếng suối chảy trong lòng động vang dội vào những bức tường nhũ đá tạo nên âm thanh nghe giống tiếng gầm của loài Hổ. Hang động có tổng chiều dài là 2144m, gồm 3 cửa chính: cửa Ngườm Lồm quanh năm mát lạnh nằm ẩn mình dưới những khối đá phía chân núi, cửa Ngườm Ngao cách chân núi vài trăm bậc thang, và cửa Bản Thuôn phía sau núi, kề cận bản Thuôn của người Tày. Với không gian rộng lớn, cùng với những thạch nhũ kỳ ảo khiến động Ngườm Ngao được mệnh danh là hang động đẹp nhất Việt Nam. Với nhiệt độ luôn ổn định trung bình từ 18 đến 25 độ C. Nếu đi vào mùa hè, động này sẽ mang đến cho bạn cảm giác mát mẻ, còn vào mùa đông thì lại ấm áp. Bạn sẽ bắt gặp những khối nhũ đá độc đáo được xem là điểm nhấn như đài sen úp ngược, những cột đá cô đơn, cây san hô, bầu sữa mẹ, con cóc thần, cây đàn đá,...Những nhũ đá này mang những màu sắc khác nhau. Tất cả hiện lên như những tuyệt tác sinh động, khi đó mới thâý được sức sáng tạo của mẹ thiên nhiên là vô cùng vô tận. Đặc biệt, vòm động có nơi khép lại rồi có nơi mở ra, khiến ánh sáng len lỏi tạo cho không gian thêm sự huyền ảo. Có đầy rẫy những nhũ đá mọc từ dưới lên, thả từ trên xuống, có nhũ thẳng đứng, to nhỏ khác nhau, đan xen tạo thành mê cung kỳ diệu dẫn bạn vào bồng lai tiên cảnh. Tất cả những cảnh vật trên đều do thiên nhiên tạo ra từ nhũ và măng đá vôi, không hề có sự can thiệp sắp đặt của con người nhưng chúng hiện lên vô cùng sinh động, quyến rũ.

