Khám phá thú vị về ốc vôi, đặc sản miền biển Việt Nam

Ốc vôi có vỏ màu nâu vàng với các sọc rằn, chắc khỏe và cứng cáp, trọng lượng vỏ ốc chiếm hơn 50% so với phần thịt. Ảnh: haisanphuquoc. Thịt ốc vôi có phần ngoài màu đen chấm vàng, bên trong ruột màu trắng, thịt ốc voi thơm, ngọt và dai. Ảnh: blogspot. Ốc vôi thường sống trong môi trường giống như ốc giác, nhưng độ nhớt thì không bằng. Và kích thước con to nhất cũng không bằng ốc giác con to nhất. Ảnh: ytimg. Nhiều người thường nhầm lẫn ốc vôi với ốc giác do chúng khá giống nhau. Ảnh: scdn. Ốc vôi có thể chế biến thành nhiều món ngon như luộc chấm mắm gừng, nướng bơ, nướng tỏi ớt…Ảnh: blogspot. Trong các món ăn từ ốc vôi thì được ưa chuộng hơn cả là ốc vôi làm gỏi. Ảnh: medium. Vỏ ốc vôi còn được thu mua để làm đồ thủ công mỹ nghệ hoặc sử dụng để bẫy mực tuột. Ảnh: imgur. Mời quý vị xem video: Thích thú ngắm những loài động vật nhỏ xinh

