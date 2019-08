Khám phá "sốc" mận khủng long "siêu to khổng lồ", ăn đã đời

Mận khủng long Mỹ là một loại trái cây lai giữa quả mận và mơ. Ảnh: thuyanhfruits. Mận này có tên gọi là mận khủng long vì quả rất to, có quả to bằng nắm tay. Một quả có trọng lượng trung bình từ 700g đến 1kg. Ảnh: lozi. Khi ăn mận khủng long Mỹ phần vỏ có cảm giác giòn tan, thịt quả có vị ngọt lịm, chứa rất nhiều nước. Ảnh: nguoiduatin. Mận khủng long Mỹ có hai loại là mận khủng long tím và mận khủng long xanh. Ảnh: vinfruits. Mận khủng long Mỹ rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, sắt, magiê, kẽm, canxi và đồng. Ảnh: 24h. Vì vậy, nhiều chị em còn lùng mua mận khủng long Mỹ về ăn để giảm cân. Ảnh: lotte. Mận khủng long Mỹ được bán ra trên thị trường từ 350.000 – 450.000 đồng/kg tùy kích cỡ và chất lượng, đắt hơn gấp 10 lần so với mận ta. Ảnh: goldfruit. Mời quý vị xem video: Bí kíp bóc vỏ bỏ hột các loại hoa quả trong nháy mắt

Mận khủng long Mỹ là một loại trái cây lai giữa quả mận và mơ. Ảnh: thuyanhfruits. Mận này có tên gọi là mận khủng long vì quả rất to, có quả to bằng nắm tay. Một quả có trọng lượng trung bình từ 700g đến 1kg. Ảnh: lozi. Khi ăn mận khủng long Mỹ phần vỏ có cảm giác giòn tan, thịt quả có vị ngọt lịm, chứa rất nhiều nước. Ảnh: nguoiduatin. Mận khủng long Mỹ có hai loại là mận khủng long tím và mận khủng long xanh. Ảnh: vinfruits. Mận khủng long Mỹ rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, sắt, magiê, kẽm, canxi và đồng. Ảnh: 24h. Vì vậy, nhiều chị em còn lùng mua mận khủng long Mỹ về ăn để giảm cân . Ảnh: lotte. Mận khủng long Mỹ được bán ra trên thị trường từ 350.000 – 450.000 đồng/kg tùy kích cỡ và chất lượng, đắt hơn gấp 10 lần so với mận ta. Ảnh: goldfruit. Mời quý vị xem video: Bí kíp bóc vỏ bỏ hột các loại hoa quả trong nháy mắt