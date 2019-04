Khám phá quần đảo tách biệt với những sinh vật kỳ dị

Quần đảo Galapagos là khu Di sản Thế giới, nằm phía nam Thái Bình Dương, cách trung tâm Ecuador 1.000 km về phía tây và được mệnh danh là quần đảo đẹp nhất hành tinh. Quần đảo từng là đảo hoang cho đến năm 1535, người Tây Ban Nha phát hiện ra vùng đất này. Ảnh: Shutterstock. Đảo Galapagos được ví như phòng thí nghiệm ngoài đời thực với đủ các loài sinh vật biển kỳ lạ, quý hiếm. Nơi đây cũng là nguồn cảm hứng cho thuyết tiến hóa của Darwin. Những ngày đầu được phát hiện, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trên đảo có nhiều loài rùa biển to lớn hiếm thấy. Đây cũng chính là lý do quần đảo này còn được gọi là “đảo rùa”, tức Galapagos. Ảnh: Ecoventura_ec. Đảo Galapagos nằm tách biệt với đất liền, sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ, cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm trên thế giới, trong đó có loài rùa Galapagos khổng lồ, cự đà hồng (được xếp vào nhóm loài nguy cấp), cự đà vàng... Ảnh: Getty Mới đây, tờ Daily Mail đưa tin một nhiếp ảnh gia địa phương đã ghi lại hình ảnh một con cự đà quý hiếm chết khô ở mỏm đá trên đảo. Biến đổi khí hậu, Trái Đất nóng lên gây ra hiện tượng El Nino, làm nước biển tăng nhiệt, hạn hán... là những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều sinh vật biển, trong đó có loài cự đà quý hiếm. Ảnh: Daily Mail. Theo NatGeo, quần đảo thiên đường Galapagos sở hữu 600 loài thực vật, 400 loài cá, 58 loài chim, 22 loài bò sát và 6 loài động vật có vú. Du khách tới đây sẽ có cơ hội khám phá những bờ biển tuyệt vời với bãi cát trắng xóa chạy dài, những khu vực lặn biển, lướt sóng, lướt ván, bơi thuyền hay ghé thăm các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo. Ảnh: Getty. Để đến đảo Galapagos, du khách có thể ghé 2 thành phố Quito và Guayaquil (Ecuador), sau đó đi chuyến bay tới sân bay Isla Baltra hoặc Isla San Cristobal trên đảo. Ảnh: Getty. Tạp chí du lịch Travel and Leisure từng bình chọn Galapagos là quần đảo đẹp nhất hành tinh bởi vẻ đẹp không giống bất cứ nơi nào, như một thế giới riêng của các loài động vật quý. Ảnh: Shutterstock. Không chỉ có thiên nhiên nguyên sơ, động vật hoang dã, Galapagos còn hùng vĩ với nhiều núi lửa đang hoạt động. Ảnh: Getty. Ðể thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, du khách có thể tham gia các chuyến du lịch bằng tàu biển với rất nhiều sự lựa chọn từ các thuyền nhỏ, đơn giản, có sức chứa từ 6-8 người đến các tàu biển loại lớn, có sức chứa đến 100 người. Ảnh: Samsonso_photography.

