Khám phá loài cây độc nhưng người Việt vẫn dùng làm rau ăn

Cây lu lu đực còn có tên gọi khác là lù lù đực, cà lù, thù lu đực. Tên khoa học của nó là Solanum nigrum là loài thực vật có hoa thuộc họ Cà. Ảnh: wikimedia. Cây lu lu đực nguồn gốc từ đại lục địa Á – Âu. Các bộ phận của cây này có thể độc hại đối với gia súc và người. Ảnh: trinhduocvien. Cây lu lu đực thường được phân loại là một cây có độc do có chứa hàm lượng alkaloid, đặc biệt là trong các quả non. Ảnh: mangtayxanh. Mặc dù vậy, người dân ở một số địa phương vẫn sử dụng lá ngọn non của cây lu lu đực và nấu chín làm rau ăn. Ảnh: baodantoc. Cây lu lu đực mọc thẳng đứng với chiều cao có thể đạt tới 70cm. Cành lá và phần non có phủ lớp lông mỏng. Hoa nở từ tháng 6 - 10. Cây thụ phấn nhờ côn trùng và ong bướm. Ảnh: ytimg. Cây lu lu đực thường bị nhầm lẫn với cây tầm bóp. Thậm chí, đôi khi nó còn bị nhầm lẫn với loài Atropa belladonna - một loài độc hại hơn cùng nằm trong họ Cà. Ảnh: nongsandungha. Cây lu lu đực thích nghi đa dạng được với các điều kiện môi trường khác nhau. Chúng có thể mọc ven đường, bãi hoang, ruộng vườn gần khu dân cư hoặc ven sông suối. Ảnh: blogspot. Mời quý vị xem video: 7 cây thuốc nam chữa bệnh dạ dày hiệu quả tiết kiệm. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

