Khám phá hàng hiếm beo lửa khiến đại ca số má Dũng "bóng nhựa" xộ khám

(Kiến Thức) - Do nuôi nhốt beo lửa, động vật nguy cấp, quý hiếm cần bảo vệ, mới đây, công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Việt Dũng, tức Dũng "Bóng Nhựa".