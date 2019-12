Khám phá "choáng" cây mù u linh thiêng, đa tác dụng ở Việt Nam

Cây mù u có tên khoa học là Calophyllum inophyllum. Cây mọc rải rác khắp vùng miền Việt Nam, nhưng nhiều nhất là ở Nam Bộ, vùng đất phèn và đất nhiễm mặn. Trên thế giới, loài cây này phân bố ở Đông Phi, bờ biển nam Ấn Độ, Úc, nhiều đảo trên Thái Bình Dương,...Ảnh: wikipedia. Cây mọc hoang nơi bờ nước hay các khu vực đất ngập nước ở Việt Nam, lúc nhò chịu bóng, khi lớn thành cây ưa sáng, ưa đất có độ ẩm cao, tái sinh hạt tốt và thường được trồng làm cây bóng mát. Cây mù u là cây cành thấp, lớn chậm với tán rộng, cao từ 8m - 20m, lá cứng. Ảnh: hoaeva. Hoa của cây mù u có màu trắng to, nở quanh năm nhưng thường nở vào hai mùa riêng biệt cuối mùa xuân và cuối mùa thu. Ảnh: thuocdantoc. Quả mù u khi chín chuyển sang màu vàng hoặc đỏ nâu. Hạt có chứa một chất dầu, màu vàng lục, mùi riêng biệt gọi là dầu mù u. Ảnh: thaythuoccuaban. Cây mù u được trồng làm cây cảnh do có lá và hoa đẹp. Ảnh: baovinhlong. Cây mù u cũng được dùng làm thuốc bởi hầu hết các bộ phận của cây như rễ, lá, nhựa mủ, hạt hay dầu ép từ hạt đều được tận dụng để làm thuốc chữa bệnh. Ảnh: thuocnamchuabenh. Ở một vài nơi trên các đảo thuộc Thái Bình Dương, cây mù u được xem là linh thiêng do khả năng chịu đựng các loại đất, lợi ích nó mang lại cho con người. Ảnh: tintucmientay. Mời quý vị xem video: Người có bệnh gan nên tìm ngay những cây thuốc dân dã này

