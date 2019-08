Khám phá 20 bí mật ẩn giấu trong phim hoạt hình Disney

Bí mật ẩn giấu trong phim hoạt hình Disney.

1. Sing (2016): Chú chuột Mike the Mouse không xuất hiện ở phân cảnh cuối cùng vì bị tên gấu ăn thịt. 2. Shrek the Third (2007): Một cảnh tượng kỳ quặc khi công chúa Fiona khám phá ra cánh cửa bí mật bên trong lâu đài. 3. Frozen (2013): Lâu đài đã đổi màu theo cảm xúc của Elsa. Màu xanh là hạnh phúc, đỏ là sợ hãi và vàng là tức giận. 4. Beauty and the Beast (1991): Đối với Belle, thà sống chung cùng Quái vật suốt phần đời còn hơn cưới tên Gaston. 5. Tangled (2012): Chiếc đèn lồng nhà vua và hoàng hậu thả đi với mong muốn tìm lại con gái, bằng phép màu nào đó đã quay về đúng tay cô công chúa Rapunzel. 6. Zootopia (2016): Nếu bạn tự hỏi Vũ trụ điện ảnh của Disney nổi tiếng đến thế nào thì hãy nhìn vào bộ trang phục cosplay Elsa và Anna của 2 chú voi con. 7. Finding Dory (2016): Thức ăn ưa thích của loài tôm là các loại vi khuẩn. Vì thế nên túi ny-lon của tôm Jacques lúc nào cũng sạch sẽ. 8. Toy Story 3 (2010): Sau 15 năm, cậu bé Sid đã khôn lớn và trở thành… công nhân vệ sinh. 9. Aladdin (1992): Hóa ra Jasmine nhận ra Aladdin nhờ trái táo này đây. 10. Up (2009): Tông màu của bộ phim luôn phù hợp với tâm trạng của ông Carl. 11. Hercules (1997): Sau khi nhìn thấy Hercules, bức tượng thần Zeus đã nhoẻn miệng cười. 12. Ratatouille (2007): Chú chuột Remy đã chứng kiến 2 cảnh "âu yếm" quan trọng nhất trong bộ phim. 13. Anastasia (1997): Công chúa Anastasia là nhân vật duy nhất có ảnh phản chiếu trên sàn cung điện đơn giản bởi cô còn sống. Bạn biết đó, những linh hồn đâu có bóng. 14. The Little Mermaid (1989): Hiện tượng ngược sáng khiến hoàng tử Eric tin Ursuala là ân nhân cứu mạng mình thay vì Ariel. 15. The Boss Baby (2017): Sau khi em trai ra đời, Tim đã bố mẹ cho bị ra rìa. Điều này thể hiện qua số áo mà cậu mặc. 16. Brave (2002): Đây là lý do công chúa Merida có một vết xước nhỏ trên má 17. The Lion King (1994): Tể tướng vẹt Zazu tin rằng Scar sẽ trở thành một tấm thảm đẹp và bên dưới là cách hắn trở lại trong Hercules (1997). 18. Toy Story (1995): Hoa văn trên tấm thảm ở nhà Sid giống hệt trong bộ phim kinh dị The Shining (1980). 19. Hercules (1997): Có lẽ Meg đã phải lòng Hercules từ khi dính mũi tên của thần Cupid. 20.The Lion King (1994): Simba tin rằng ăn một con bọ còn non là nghi thức quan trọng để trở thành một thành viên hoàng gia.

