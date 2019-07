Khám phá 15 quốc gia có cảnh sắc đẹp nhất thế giới

Phần Lan thường được gọi là vùng đất có nghìn hồ với số lượng lên đến hơn 180.000 hồ. Tại đây, những người yêu thiên nhiên có thể tận hưởng những chuyến tham quan đảo tuyệt vời và những chuyến picnic trong các khu rừng tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, Phần Lan còn có chi phí du lịch phải chăng hơn các quốc gia Bắc Âu khác. Đến Ấn Độ, bạn có cơ hội đến thăm một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới, Varanasi. Số lượng các ngôi đền trong thành phố là này thật đáng kinh ngạc - có hơn 23.000 ngôi đền. Điều hấp dẫn khách du lịch đến Mexico là những bãi biển đầy nắng và những địa điểm tham quan cổ xưa tuyệt vời - một trong số đó là thành phố Chichen Itza 1.500 tuổi được đưa vào danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới. Một số trong hàng triệu lý do thu hút khách du lịch đến Mỹ là những bãi biển và công viên quốc gia tuyệt vời với nhiều cảnh quan đa dạng. 4 công viên quốc gia của đất nước nằm hoàn toàn ở phía bắc Vòng Bắc Cực. Và một trong số đó, Cổng Công viên Quốc gia Bắc Cực ở Alaska, là một trong những nơi hoang dã, gần gũi thiên nhiên nhất trên lục địa Điểm tham quan giống như bưu thiếp ở đây sẽ khiến du khách cảm thấy thích thú. Truyền thống độc đáo và thủ đô Reykjavik cũng là những điều thú vị làm nên nét riêng cho nơi đây. Iceland nằm rất gần Vòng Bắc Cực khiến nó trở thành một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để ngắm cực quang và du khách nên đến đây từ giữa tháng 9 và tháng 4 năm sau để ngắm cực quang. Khách du lịch đến Nam Phi thường để ngắm cảnh mang tính biểu tượng từ đỉnh núi Table, thưởng thức rượu vang độc đáo và dành thời gian thư giãn thời bãi biển cát trắng mịn. Vườn quốc gia Kruger sẽ khiến du khách không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thú vị với nhiều trò chơi. Là một trong những khu bảo tồn trò chơi lớn nhất trên lục địa này, vườn quốc gia Kruger có diện tích hơn 7.500 dặm vuông. Nơi đây đang bảo tồn hàng ngàn con voi, trâu châu Phi và báo. New Zealand là quê hương của những ngọn đồi tuyệt đẹp, những bãi biển, thác nước, và vịnh hẹp nổi tiếng thế giới. Nổi tiếng nhất là vịnh Tasman Glacier có chiều dài khoảng 17 dặm, có diện tích 39 dặm vuông. Đi thuyền ở đây giúp bạn ngắm toàn cảnh những tảng băng trôi hùng vĩ. Các thành phố sôi động và các công viên quốc gia rộng lớn là một trong những điều thú vị ở Canada. Công viên quốc gia lớn nhất của đất nước này là Vườn quốc gia Wood Buffalo, lớn hơn cả đất nước của Thụy Sĩ, có diện tích khoảng 17.300 dặm vuông nằm ở ở phía bắc Alberta và phía nam Northwest Territories. Khách du lịch đổ về Scotland để chiêm ngưỡng những lâu đài tuyệt đẹp, những bãi biển hoang sơ dường như vô tận và những khu khố đẹp như cổ tích. Người dân ở đây thường đi xe đạp và đi bộ, rất ít thấy các phương tiện như ô tô, xe bus.... Các tuyến đường đi bộ đường dài, như West Highland Way, Great Glen Way, và South Upland Way, là các tuyến đường tốt nhất trên thế giới dành cho những người ưa thích bộ môn đi bộ. Mời quý vị xem video: Bí ẩn vùng đất nóng nhất hành tinh

Phần Lan thường được gọi là vùng đất có nghìn hồ với số lượng lên đến hơn 180.000 hồ. Tại đây, những người yêu thiên nhiên có thể tận hưởng những chuyến tham quan đảo tuyệt vời và những chuyến picnic trong các khu rừng tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, Phần Lan còn có chi phí du lịch phải chăng hơn các quốc gia Bắc Âu khác. Đến Ấn Độ, bạn có cơ hội đến thăm một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới, Varanasi. Số lượng các ngôi đền trong thành phố là này thật đáng kinh ngạc - có hơn 23.000 ngôi đền. Điều hấp dẫn khách du lịch đến Mexico là những bãi biển đầy nắng và những địa điểm tham quan cổ xưa tuyệt vời - một trong số đó là thành phố Chichen Itza 1.500 tuổi được đưa vào danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới. Một số trong hàng triệu lý do thu hút khách du lịch đến Mỹ là những bãi biển và công viên quốc gia tuyệt vời với nhiều cảnh quan đa dạng. 4 công viên quốc gia của đất nước nằm hoàn toàn ở phía bắc Vòng Bắc Cực. Và một trong số đó, Cổng Công viên Quốc gia Bắc Cực ở Alaska, là một trong những nơi hoang dã, gần gũi thiên nhiên nhất trên lục địa Điểm tham quan giống như bưu thiếp ở đây sẽ khiến du khách cảm thấy thích thú. Truyền thống độc đáo và thủ đô Reykjavik cũng là những điều thú vị làm nên nét riêng cho nơi đây. Iceland nằm rất gần Vòng Bắc Cực khiến nó trở thành một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để ngắm cực quang và du khách nên đến đây từ giữa tháng 9 và tháng 4 năm sau để ngắm cực quang. Khách du lịch đến Nam Phi thường để ngắm cảnh mang tính biểu tượng từ đỉnh núi Table, thưởng thức rượu vang độc đáo và dành thời gian thư giãn thời bãi biển cát trắng mịn. Vườn quốc gia Kruger sẽ khiến du khách không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thú vị với nhiều trò chơi. Là một trong những khu bảo tồn trò chơi lớn nhất trên lục địa này, vườn quốc gia Kruger có diện tích hơn 7.500 dặm vuông. Nơi đây đang bảo tồn hàng ngàn con voi, trâu châu Phi và báo. New Zealand là quê hương của những ngọn đồi tuyệt đẹp, những bãi biển, thác nước, và vịnh hẹp nổi tiếng thế giới. Nổi tiếng nhất là vịnh Tasman Glacier có chiều dài khoảng 17 dặm, có diện tích 39 dặm vuông. Đi thuyền ở đây giúp bạn ngắm toàn cảnh những tảng băng trôi hùng vĩ. Các thành phố sôi động và các công viên quốc gia rộng lớn là một trong những điều thú vị ở Canada. Công viên quốc gia lớn nhất của đất nước này là Vườn quốc gia Wood Buffalo, lớn hơn cả đất nước của Thụy Sĩ, có diện tích khoảng 17.300 dặm vuông nằm ở ở phía bắc Alberta và phía nam Northwest Territories. Khách du lịch đổ về Scotland để chiêm ngưỡng những lâu đài tuyệt đẹp, những bãi biển hoang sơ dường như vô tận và những khu khố đẹp như cổ tích. Người dân ở đây thường đi xe đạp và đi bộ, rất ít thấy các phương tiện như ô tô, xe bus.... Các tuyến đường đi bộ đường dài, như West Highland Way, Great Glen Way, và South Upland Way, là các tuyến đường tốt nhất trên thế giới dành cho những người ưa thích bộ môn đi bộ. Mời quý vị xem video: Bí ẩn vùng đất nóng nhất hành tinh