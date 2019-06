Hòn đảo mỗi năm 7 lần vợ chồng được thoải mái quan hệ với người lạ

Trong lễ kỷ niệm Pon ở Indonesia, những người tham gia phải qua đêm và quan hệ với người khác ngoài vợ hoặc chồng của họ. Người ta nói rằng những lời chúc may mắn của họ sẽ chỉ thành hiện thực nếu họ có quan hệ với cùng 1 người trong tất cả 7 lễ kỷ niệm trong suốt cả năm.

Lễ kỷ niệm tình dục độc đáo này diễn ra trên đảo Java. Trong truyền thống Indonesia lễ kỷ niệm này gọi là Pon. Sự kiện này được tổ chức 7 lần một năm và trong các lễ hội, những người vui chơi sẽ leo lên Gunung Kemukus, một ngôi đền Hồi giáo trên đỉnh đồi, được tìm thấy trên đảo Java để tham gia một nghi lễ linh thiêng để đảm bảo may mắn bằng cách quan hệ tình dục.

Những người tham gia lễ hội Pon, phải qua đêm trên đỉnh núi và quan hệ tình dục với một người lạ nếu họ muốn may mắn và vận may sẽ đến với họ trong tương lai. Điều mà nhiều hơn nữa là truyền thống cho rằng điều may mắn sẽ chỉ thành hiện thực nếu họ có quan hệ tình dục với cùng một người tất cả 7 lần trong suốt cả năm trong lễ Pon. Nghi thức này liên quan đến việc dâng những lời cầu nguyện và hoa tại khu mộ của Pangeran Samodro - một trong những người con trai của một vị vua Java.

Trong nhiều thế kỷ, những người hành hương đã tụ tập tại một ngôi đền tên là Gunung Kemukus, vào ngày tốt lành của Jumat Pon (từ đó Lễ hội lấy tên của nó). Ngôi đền được cho là nơi lưu giữ hài cốt của một hoàng tử thế kỷ 16 tên là Pangeran Samudro, con trai của một vị vua Java; bên cạnh ông là hài cốt của mẹ kế Nyai Ontrowulan.

Một số phiên bản của câu chuyện về họ vẫn tồn tại, nhưng người ta tin rằng Samudro và Ontrowulan đã buộc phải trốn khỏi nhà khi cha Samudro phát hiện ra mối quan hệ của họ. Cặp đôi đến Solo và bị bắt, sau đó bị giết. Nhiều câu chuyện truyền miệng khác nhau về những gì xảy ra tiếp theo: một câu chuyện kể lại rằng trước khi chết, Samudro đã xử phạt hành vi ngoại tình vào Thứ Sáu Pon.

Một câu chuyện khác cho rằng các cặp vợ chồng có hành động gây tai tiếng hơn Samudro và Ontrowulan, sẽ được thưởng may mắn, và họ phải quan hệ tình dục trên mộ để có được may mắn đó. Dù là câu chuyện nào, hàng ngàn người hành hương hội tụ tại địa điểm này với niềm tin rằng tình dục ngoài vợ chồng sẽ mang lại cho họ may mắn. Người hành hương tìm kiếm thành công cho doanh nghiệp của họ hoặc vì lợi ích cá nhân để trả nợ.