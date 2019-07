Hố tử thần siêu to khổng lồ nuốt ô tô, cả gia đình thoát chết khó tin

Cặp vợ chồng Tây Úc Michael và Margie Rule, cùng với cậu con trai 18 tháng tuổi Sebastian đang lái xe quanh thành phố Yogyakarta của Indonesia trong chuyến du lịch của họ tại đây thì bất ngờ gặp một tai nạn khủng khiếp. Cảnh quay cắt từ video cho thấy chiếc Land Rover Defender 1996 của gia đình người Úc này đã ở rìa của hố tử thần khổng lồ trước khi nó thực sự bị nuốt chửng.

Khoảnh khắc kinh hoàng chiếc xe bị “hố tử thần” nuốt chửng.

May mắn thay, cặp vợ chồng đã nhanh trí chộp lấy đứa con bé bỏng của họ từ ghế sau và thoát ra khỏi xe an toàn trước tai họa ập đến.



Được biết hai vợ chồng sở hữu một trang mạng xã hội Facebook có tên là “Rules of the Road” (tạm dịch: “Quy tắc của những chuyến đi”) để cập nhật mọi tình hình về chuyến du lịch của họ. Cặp vợ chồng mới đây đã đăng tải những hình ảnh về vụ tai nạn này lên kèm theo thông điệp: “Chúng tôi chỉ muốn nói rằng cả gia đình đã an toàn và đều ổn, nên đừng quá lo lắng cho chúng tôi nếu như bạn thấy bài đăng hay hình ảnh nào về vụ việc này”.

Hai vợ chồng đồng thời cũng chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng: “Cả hai chúng tôi đều cố gắng thoát khỏi chiếc xe trước khi xe trượt xuống cái hố. Sau khi được kéo ra khỏi đó, chiếc xe đã bị không còn nguyên vẹn”.

May mắn là gia đình đã thoát chết và không ai bị thương.

Trang “Rules of the Road” là một kênh thông tin về những câu chuyện trải nghiệm trong chuyến du lịch và khám phá của gia đình này. Hành trình của họ bắt đầu ở Tây Úc trước khi họ đến Darwin và đặt chiếc xe lên một con tàu đưa họ đến Đông Timor.

Mặc dù gặp phải sự cố với chiếc xe tuy nhiên cặp đôi này vẫn quyết định tiếp tục chuyến đi trong 2-3 năm tới. Câu chuyện về chiếc hố khổng lồ được đăng tải kèm theo thông điệp vô cùng đáng yêu: “Bất cứ khi nào, trong lúc đi du lịch hay cả trong cuộc sống hằng ngày, mọi rủi ro đều có thể xảy ra. Vì vậy chúng tôi muốn kể về những rủi ro, những trải nghiệm ấy một cách thực tế và hài hước nhất”.

Thế nhưng đây không phải một sự việc hi hữu khi mà trước đó ít lâu một chiếc xe tải khác cũng đã bị hố tử thần nuốt chửng , khiến con đường đóng cửa và tạo ra sự hỗn loạn giao thông trong khu vực, The Jakarta Post đưa tin.

Indonesia là quốc gia thứ ba mà gia đình này đặt chân đến trong chuyến phiêu lưu và du lịch của họ.