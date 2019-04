Hi hữu cá sấu chết thê thảm vì sốc... nhạc

(Kiến Thức) - Con cá sấu chết thê thảm được cho là do bị sốc nhạc phát ra từ bữa tiệc tổ chức trong một khách sạn bên cạnh nơi chúng sinh sống. Những con may mắn còn sống sót đang được tìm cách để chuyển tới nơi an toàn.