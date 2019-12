Giống gà so cổ hung chỉ có ở Việt Nam "cực phẩm" ra sao?

Gà so cổ hung có tên khoa học là Arborophila davidi, là một loài chim trong họ Trĩ. Loài gà này đã được đưa vào danh mục của Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ảnh: kyluc. Gà so cổ hung có hình dáng bên ngoài trông đẹp mắt với những vệt đen lông màu nâu xám, bụng màu vàng nhạt, đôi chân hồng, cái mỏ nhỏ màu đen và đôi mắt màu nâu. Ảnh: wikipedia. Tại Việt Nam, gà so cổ hung quý hiếm chỉ được tìm thấy tại khu Cát Lộc, thuộc vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: birdwatchingvietnam. Gà so cổ hung sống trong các khu rừng, các trảng cây bụi và đồn điền ẩm thấp nhiệt đới và cận nhiệt đới hay các vùng chân đồi, tại độ cao khoảng 120m – 600m. Ảnh: chodocu.Gà so cổ hung sinh sản vào giữa xuân đến gần cuối hè. Ảnh: birdwatchingvietnam. Thức ăn của gà so cổ hung là giun đất, các loại côn trùng cánh cứng và các loại quả cây có thịt mềm và hạt quả cây cỡ nhỏ trong rừng. Ảnh: birdwatchingvietnam. Gà so cổ hung có tập tính kiếm ăn ở mặt đất vào ban ngày, ban đêm bay lên cành cây đậu ngủ. Ảnh: birds. Mời quý vị xem video: Cận cảnh tê giác quý hiếm chào đời tại Phú Quốc

