Giải mã sự thực sốc những cây ăn thịt dị nhất TG

Nepenthes thường được gọi là cây nắp ấm nhiệt đới hoặc ly khỉ, là một loài cây ăn thịt trong gia đình Nepenthaceae đơn loài. Chúng sống chủ yếu từ Nam Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Philippines; về phía tây tới Madagascar và Seychelles, Australia và New Caledonia, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhiều loài là cây, ẩm, vùng đất thấp nóng, nhưng phần lớn là thực vật núi vùng nhiệt đới, nhận được ngày ấm áp nhưng mát lạnh, ẩm ướt đêm quanh năm. Tên "ly khỉ" là do khỉ thường uống nước từ chiếc “bình” của cây này. Cephalotus là một cây nắp ấm nhỏ ăn thịt. Nó là một nhỏ, tăng trưởng chậm, thuộc loài thân thảo. Lá xanh xuất hiện từ thân rễ ngầm, với toàn bộ một phiến lá, và nằm gần mặt đất. Lá nhỏ và có hình dáng giống chiếc bình. Thường lá có màu đỏ sẫm trong môi trường ánh sáng cao, màu xanh lá cây khi ở trong bóng râm. Drosera, thường được gọi là cây gọng vó, một trong những chi lớn nhất của cây ăn thịt, có ít nhất 194 loài. Các thành viên của gia đình Droseraceae thu hút, nắm bắt và tiêu hóa côn trùng bằng tuyến nhầy trên bề mặt lá. Những con côn trùng được sử dụng để bổ sung khoáng sản. Loài này đa dạng về kích thước và hình thức, có thể được phát triển trên tất cả các lục địa, trừ Nam Cực. Cây còn được gọi là "sương của mặt trời" để chỉ những giọt sáng lấp lánh của chất nhầy ở đầu của mỗi xúc tu tương tự như giọt sương buổi sáng. Các loài Heliamphora được gọi chung là cây nắp ấm mặt trời, do quan niệm sai lầm rằng các Heli của Heliamphora là từ tiếng Hy Lạp Helios, có nghĩa là "mặt trời". Trong thực tế, tên này bắt nguồn từ helos, có nghĩa là đầm lầy, do đó, tên khoa học của cây phải là cây nắp ấm đầm lầy. Các loài trong chi Heliamphora là cây ăn thịt với các lá biến đổi gen hợp nhất thành một hình dạng hình ống.Cây đã phát triển các cơ chế để chiếc “bình” không bao giờ đựng nước và vẫn thu hút, bẫy và tiêu diệt côn trùng. Cây rắn hổ mang. Darlingtonia californica còn gọi là cây nắp ấm California, rắn hổ mang hoa huệ, là một loài thực vật ăn thịt, thành viên duy nhất của chi Darlingtonia trong gia đình Sarraceniaceae. Nó có nguồn gốc ở miền Bắc California và Oregon, phát triển trong đầm lầy.Tên "rắn hổ mang hoa huệ" bắt nguồn từ sự tương đồng của lá hình ống của mình cho một con rắn hổ mang. Cây bắt ruồi, Dionaea muscipula, là một loại cây ăn thịt có nguồn gốc từ vùng đất ngập nước nhiệt đới trên bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ. Con mồi chủ yếu của chúng là côn trùng và nhện. Đây là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới, nó được tìm thấy ở khắp các châu lục, trừ Nam Cực. Chúng sống trong các đầm lầy hay các bãi than bùn. Những chiếc lá của chúng có rất nhiều lông tuyến, ở đầu những lông tuyến này có một chất lỏng dính trông giống như một giọt nước giúp thu hút các loài côn trùng. Đó chính là cái bẫy. Cây Bladderwort được xem là thực vật ăn thịt phổ biến nhất với hơn 200 loài. Chúng là loài ăn thịt sống dưới nước hoặc những vùng đất ngập nước, có các bẫy giống như bong bóng nhỏ trên lá. Những chiếc bẫy có các van được thiết lập bởi nhiều tuyến, bên trong thân cây sẽ liên tục bơm nước ra ngoài, và nó sẽ tạo ra một áp lực bên trong cái túi của cây. Cây cỏ bơ (butterwort) sống ở những khu vực ẩm ướt ở châu Mỹ, châu Âu và Bắc Á. Loài thực vật này sử dụng những chiếc lá có chất dính của mình để thu hút, bẫy và tiêu hoá côn trùng. Những lỗ đặc biệt trên bề mặt chiếc lá tiết ra chất nhầy trông giống như những giọt nước trên bề mặt lá. Chính sự xuất hiện của những "giọt nước" này đã thu hút được sự chú ý của những con côn trùng đi tìm nước. Khi côn trùng đậu xuống, cây tiết ra nhiều chất nhầy hơn. Con mồi sẽ bị dính chặt và bọc trong đống chất nhầy này. Ảnh: Wikipedia. Mời quý vị xem video: Xem cây ăn thịt ếch và chuột

