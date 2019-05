Gia đình hai đực một cái của đại bàng hói gây choáng

Tại bang Illinois, Mỹ, một con đại bàng hói mái và hai con đại bàng hói trống đại tạo nên một gia đình chim đại bàng hói phi thường. Chúng chung sống vô cùng hòa hợp, cùng nuôi 3 đứa con chung. Những con chim non vừa mới nở vào mùa xuân này. Trong ảnh là ba con chim non đang được chim mẹ cho ăn. Tại thời điểm chụp ảnh, ba con chim non với bộ lông tơ mềm màu xám đã có thể ngẩng đầu lên và ăn những mẩu thịt nhỏ. Được biết, các nhà quản lý khu bảo tồn thượng lưu sông Missisippi đã lắp đặt camera để quan sát gia đình chim đại bàng hói đặc biệt này. Các chuyên gia động vật học cũng rất chú ý đến mô hình gia đình một vợ hai chồng và mô hình nuôi con độc đáo này của chúng. Theo thông tin đăng tải, ba con đại bàng thay phiên nhau cho chim non ăn, thi thoảng chúng cũng tỉa tót lại tổ cho gọn gàng, sạch sẽ. Trong khi đó thì những con còn lại sẽ đi kiếm ăn, săn mồi. Các nhà nghiên cứu cho biết, những con đại bàng hói này chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái ở cùng một mức độ. Hai con chim trống dường như rất hạnh phúc khi được hỗ trợ ấp trứng, chăm con. Thức ăn trong tổ luôn đầy đủ cho tất cả các thành viên, chưa bao giờ là vấn đề cần phải chăm lo. Được biết, con đại bàng mái đã giao phối cùng lúc với cả hai con đại bàng trống, sau đó chúng sống và nuôi dưỡng con cái cùng nhau. Cả ba con đại bàng này có khả năng sẽ tiếp tục sống cùng nhau và nuôi dạy con cái trong tương lai. Mời quý vị xem video: Ngoạn mục cảnh đại bàng triệt hạ flycam. Nguồn video: Dailymail

Tại bang Illinois, Mỹ, một con đại bàng hói mái và hai con đại bàng hói trống đại tạo nên một gia đình chim đại bàng hói phi thường. Chúng chung sống vô cùng hòa hợp, cùng nuôi 3 đứa con chung. Những con chim non vừa mới nở vào mùa xuân này. Trong ảnh là ba con chim non đang được chim mẹ cho ăn. Tại thời điểm chụp ảnh, ba con chim non với bộ lông tơ mềm màu xám đã có thể ngẩng đầu lên và ăn những mẩu thịt nhỏ. Được biết, các nhà quản lý khu bảo tồn thượng lưu sông Missisippi đã lắp đặt camera để quan sát gia đình chim đại bàng hói đặc biệt này. Các chuyên gia động vật học cũng rất chú ý đến mô hình gia đình một vợ hai chồng và mô hình nuôi con độc đáo này của chúng. Theo thông tin đăng tải, ba con đại bàng thay phiên nhau cho chim non ăn , thi thoảng chúng cũng tỉa tót lại tổ cho gọn gàng, sạch sẽ. Trong khi đó thì những con còn lại sẽ đi kiếm ăn, săn mồi. Các nhà nghiên cứu cho biết, những con đại bàng hói này chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái ở cùng một mức độ. Hai con chim trống dường như rất hạnh phúc khi được hỗ trợ ấp trứng, chăm con. Thức ăn trong tổ luôn đầy đủ cho tất cả các thành viên, chưa bao giờ là vấn đề cần phải chăm lo. Được biết, con đại bàng mái đã giao phối cùng lúc với cả hai con đại bàng trống, sau đó chúng sống và nuôi dưỡng con cái cùng nhau. Cả ba con đại bàng này có khả năng sẽ tiếp tục sống cùng nhau và nuôi dạy con cái trong tương lai. Mời quý vị xem video: Ngoạn mục cảnh đại bàng triệt hạ flycam. Nguồn video: Dailymail