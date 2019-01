Ghê rợn những lần động vật "nổi điên" với người gần đây

Một người đàn ông phải khâu 15 mũi vào “của quý” sau khi bất ngờ bị con rắn dài 3m tấn công trong nhà vệ sinh… đây chỉ là một trong số những vụ động vật tấn công người kinh hoàng xảy ra trong năm 2018. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã khâu 15 mũi trên bộ phận sinh dục của ông ta và cho biết bệnh nhân nhiều khả năng sẽ phục hồi hoàn toàn. Con rắn sau đó bị bắt và được thả về rừng. (Ảnh minh họa) Mới đây, ông Sergey Grigoriyev (41 tuổi) một thợ săn lành nghề sống ở ngoại ô thành phố Ozersk miền Tây Nam nước Nga đã bị con gấu mà ông nuôi từ bé ăn thịt. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện những phần còn sót lại của thi thể Sergey Grigoriyev nằm vương vãi trên đất, xương bị gặm nát bởi con gấu hung dữ. Tháng 8/2018, tại một lễ hội bò rượt ở Tây Ban Nha, bất ngờ đàn bò tót lao vào tấn công khán giả . Nhà chức trách sử dụng tên tẩm thuốc mê để khống chế những con bò tót hung dữ, nhiều người ở hiện trường đã phải chịu đau đớn từ những vết thương mà con bò tót gây ra. Đầu năm 2018, tại Ankang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, xuất hiện con lợn rừng lớn tấn công vào một ngôi làng khiến 1 người tử vong. Những người dân ở đó tìm mọi cách xua đuổi con thú hoang hung dữ nhưng bất thành. Con lợn rừng sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. “Giận cá chém thớt” vì để hụt con mồi ngon, con rắn độc này đã quay ra tấn công luôn người quay phim là Tommy khi anh đang thực hiện một chuyến đi lặn đến vùng biển Wakatobi. Tháng 8/2018, những người hàng xóm kinh hãi tột bậc khi tìm thấy thi thể của bà Emilia Mitroi (53 tuổi) người Romania, bị con chó cưng của con trai mình tấn công. Thi thể của bà đã mất phần đầu và tay phải, còn quần áo của bà bị xé tan ra từng mảnh. Cảnh sát cho rằng, con chó cắn chết chủ nhân khi cho nó ăn. Vào tháng 7/2018, cảnh sát Thái Lan tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của ông Glenn Pattinson, 62 tuổi, quốc tịch Canada ngay tại nhà riêng của ông ta. Qua khám nghiệm và điều tra, cảnh sát cho biết do bị bỏ đói và khát trong nhiều ngày nên chú chó cưng đã ăn thi thể của người chủ. Vào tháng 12/2018 anh Lô Ba D. (32 tuổi) ở Tương Dương, Nghệ An đã gặp phải sự cố thương tâm trong lúc dắt hai con trâu của gia đình đi kéo gỗ đến bãi cho thợ làm để chuẩn bị dựng nhà. Theo đó, khi anh D. đang cúi xuống đóng móc vào gỗ cho trâu kéo thì bất ngờ 2 con vật lao tới tấn công chủ cùng một lúc. Cú húc mạnh khiến nạn nhân văng xa một đoạn, bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu nên anh đã qua đời tại bệnh viện. Tháng 3/2018, một đoạn video ghi lại hình ảnh những cuộc tấn công của hổ vào một ngôi làng ở huyện Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, bắc Ấn Độ làm 22 người chết và nhiều người bị thương. Kể từ khi có sự xuất hiện của hổ, người dân ở đây luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ không biết khi nào bản thân lại trở thành nạn nhân dưới móng vuốt của hổ. Mới đây, tại lễ hội đấu bò truyền thống ở Caucasia, Tây Bắc Colombia bỗng hỗn loạn khi con bò trở nên hung dữ và tấn công liên tiếp vào những người tham gia. Hơn 30 người bị thương ở nhiều vị trí khác nhau, trong số này có cả trẻ em. Tháng 5/2018, ngư dân Lê Chi (39 tuổi) làm việc trên tàu cá QNg 96074 TS do ông Trần Hiền làm thuyền trưởng, đang đánh bắt trên ngư trường Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) thì bị cá mập đớp vào tay. Cú đớp của cá mập làm anh Chi bị đứt động mạch chủ tay trái, dẫn đến mất nhiều máu. Ngay sau đó anh đã được đưa vào huyện đảo cứu chữa và qua cơn nguy kịch.(Ảnh minh họa) Tháng 1/2018, một ngư dân gần hồ Naivasha ở Kenya bị con hà mã hai tấn phục kích và giữ chặt trong suốt 10 phút. Người dân ở xung quanh đập mạnh vào tấm sắt để xua đuổi con vật đồ sộ. Cuối cùng nó rời đi, bỏ lại Mathew với cơ thể đầy máu vì những vết cắn, rất may vết thương của anh không ảnh hưởng đến tính mạng. Đầu năm 2018, Telegraph đưa tin một người đàn ông được cho là thợ săn động vật hoang dã bị bầy sư tử tấn công và ăn thịt ở Nam Phi. Phần còn lại của thi thể nạn nhân được phát hiện tại một bụi cây gần Vườn Quốc gia Kruger ở tỉnh Limpopo, bên cạnh nạn nhân là một khẩu súng săn. (Ảnh minh họa) Tháng 4/2018, Truyền thông Ấn Độ đưa tin, tài xế Prabhu Bhatara lái xe taxi đưa khách về từ một đám cưới ở bang Odisha thì phát hiện một con gấu ở ven đường. Lập tức, Prabhu Bhatara dừng xe, để hành khách chờ trên ghế và tiến tới gần con gấu để thử tìm cách chụp ảnh tự sướng cùng con vật. Tuy nhiên, thảm họa đã xảy đến với tài xế taxi. Con gấu vồ lấy Prabhu Bhatara và tấn công ông đến chết. Tháng 6/2018, tại huyện Srikakulam, bang Andhra Pradesh vợ chồng bà Baipilli Urvasi – 50 tuổi và ông Tirupathi Rao – 55 tuổi đã bị thiệt mạng do gấu tấn công. Ngay khi phát hiện sự việc, dân làng đã lập tức đưa cả hai vợ chồng đến bệnh viện Palasa nhưng đã quá muộn. Sau khi vồ chết hai vợ chồng bà Urvasi, con gấu tiếp tục giết chết nhiều vật nuôi, và khiến nhiều dân làng bị thương. Không lâu sau con gấu đã bị dân làng bắt được, dùng gậy đánh và ném đá cho đến chết. Mời quý vị xem video: Khoảnh khắc động vật tấn công người đáng ghê sợ

