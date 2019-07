“Đứng hình” vẻ đẹp các tinh vân huyền ảo trong vũ trụ

Tinh vân Bong bóng (Bubble Nebula) tuyệt đẹp nằm cách chòm sao Thiên hậu (Cassiopeia) kiêu sa chỉ 11.000 năm ánh sáng. Mặc dù nhìn có vẻ tinh tế song với đường kính 10 năm ánh sáng, có nhiều bằng chứng cho thấy Tinh vân Bong bóng đang trong quá trình vận động mạnh mẽ. Những cột bụi đầy ấn tượng trong tinh vân Đại bàng (Eagle Nebula) đã tạo nên một áng cổ tích tuyệt đẹp của vũ trụ. Tinh vân Đại bàng nằm cách Trái Đất 7.000 năm ánh sáng và nhìn thấy được trong chòm sao Cự Xà (Serpens). Nằm cách Trái Đất 1.500 năm ánh sáng, tinh vân Đầu ngựa (Horsehead Nebula) nằm trong chòm sao Lạp Hộ (Orion) với bán kính 3,5 năm ánh sáng.Tinh vân Cánh bướm (Butterfly Nebula) còn có tên gọi khác là NGC 6302 và nằm cách chòm sao Thiên Yết (Scorpion) 4.000 năm ánh sáng. Tinh vân Carina có bán kính là 230 năm ánh sáng và nằm cách Trái Đất 7.500 ánh sáng là Đại tinh vân nằm trong chòm sao Thuyền Để. Cụm sao Pismis 24 nằm ở trung tâm của tinh vân lớn NGC 6357 thuộc chòm sao Thiên Yết (Scorpion) và cách Trái Đất khoảng 8.000 năm ánh sáng. Vẻ đẹp mê hoặc đầy bí ẩn của tinh vân Linh hồn (Soul Nebula). Đây là tinh vân trải dài trên 100 năm ánh sáng và thường được chụp cùng với người hàng xóm bên cạnh là tinh vân Trái Tim (Heart Nebula - IC 1805). Đã bao giờ bạn biết rằng trái tim và linh hồn của thiên hà chúng ta nằm trong chòm sao Thiên hậu (Cassiopeia). Thực tế thì đó chính là nơi 2 tinh vân rực sáng có tên là "Trái Tim và Linh hồn" đã được phát hiện. Tinh vân Trái tim có tên chính thức là IC 1805 nằm ở góc phải bên dưới trong khi Tinh vân Linh hồn có tên chính thức là IC 1871 nằm ở góc trái bên trên. Ánh sáng sẽ phải mất 6.000 năm để tới được hành tinh của chúng ta từ những tinh vân này. Bụi và khí trong chòm sao Lạp Hộ (Orion). Chòm sao Lạp Hộ, nghĩa là Thợ Săn là chòm sao được biết tới nhiều nhất trên bầu trời. Cách đây 10.000 năm, trước khi bình minh trong lịch sử nhân loại được ghi lại, một chùm ánh sáng lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm và mờ đi sau đó một vài tuần. Ngày nay, chúng ta biết được ánh sáng đó là từ một vụ nổ siêu tân tinh (supernova) và những đám mây bụi khí còn lại của nó chính là Tinh vân Vành khăn (Veil Nebula). Tinh vân này có tên gọi chính thức là NGC 6960 và có tên khác là Tinh vân Cây chổi của Phù thủy (Witch's Broom Nebula) bởi hình dáng đặc biệt của nó. Tinh vân Chân mèo (Cat's Paw Nebula) có thể nhìn thấy trong chòm sao Thiên Yết (Scorpion). Có tên gọi chính thức là NGC 6334, những ngôi sao trong tinh vân này có khối lượng gần gấp 10 lần Mặt Trời của chúng ta và được sinh ra ở đây chỉ một vài triệu năm trước. Vẻ đẹp ấn tượng của tinh vân Ngôi sao cháy (Flaming Star Nebula). Tinh vân Con nhện (Tarantula Nebula) nằm trong chòm sao Kiếm Ngư (Dorado) có đường kính hơn 1.000 năm ánh sáng và nằm cách Trái Đất khoảng 180.000 năm ánh sáng. Tinh vân Mắt mèo (Cat's Eye Nebula) cách Trái Đất 3.000 năm ánh sáng có tên gọi chính thức là NGC 6543 và thuộc chòm sao Thiên Long (Draco). Vẻ đẹp ngỡ ngàng của tinh vân Hoa uất kim hương (The Tulip in the Swan Nebula) trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus). Trải dài trên 70 năm ánh sáng, tinh vân xinh đẹp này nằm cách Trái Đất khoảng 8.000 năm ánh sáng./. Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ

Tinh vân Bong bóng (Bubble Nebula) tuyệt đẹp nằm cách chòm sao Thiên hậu (Cassiopeia) kiêu sa chỉ 11.000 năm ánh sáng. Mặc dù nhìn có vẻ tinh tế song với đường kính 10 năm ánh sáng, có nhiều bằng chứng cho thấy Tinh vân Bong bóng đang trong quá trình vận động mạnh mẽ. Những cột bụi đầy ấn tượng trong tinh vân Đại bàng (Eagle Nebula) đã tạo nên một áng cổ tích tuyệt đẹp của vũ trụ. Tinh vân Đại bàng nằm cách Trái Đất 7.000 năm ánh sáng và nhìn thấy được trong chòm sao Cự Xà (Serpens). Nằm cách Trái Đất 1.500 năm ánh sáng, tinh vân Đầu ngựa (Horsehead Nebula) nằm trong chòm sao Lạp Hộ (Orion) với bán kính 3,5 năm ánh sáng. Tinh vân Cánh bướm (Butterfly Nebula) còn có tên gọi khác là NGC 6302 và nằm cách chòm sao Thiên Yết (Scorpion) 4.000 năm ánh sáng. Tinh vân Carina có bán kính là 230 năm ánh sáng và nằm cách Trái Đất 7.500 ánh sáng là Đại tinh vân nằm trong chòm sao Thuyền Để. Cụm sao Pismis 24 nằm ở trung tâm của tinh vân lớn NGC 6357 thuộc chòm sao Thiên Yết (Scorpion) và cách Trái Đất khoảng 8.000 năm ánh sáng. Vẻ đẹp mê hoặc đầy bí ẩn của tinh vân Linh hồn (Soul Nebula). Đây là tinh vân trải dài trên 100 năm ánh sáng và thường được chụp cùng với người hàng xóm bên cạnh là tinh vân Trái Tim (Heart Nebula - IC 1805). Đã bao giờ bạn biết rằng trái tim và linh hồn của thiên hà chúng ta nằm trong chòm sao Thiên hậu (Cassiopeia). Thực tế thì đó chính là nơi 2 tinh vân rực sáng có tên là "Trái Tim và Linh hồn" đã được phát hiện. Tinh vân Trái tim có tên chính thức là IC 1805 nằm ở góc phải bên dưới trong khi Tinh vân Linh hồn có tên chính thức là IC 1871 nằm ở góc trái bên trên. Ánh sáng sẽ phải mất 6.000 năm để tới được hành tinh của chúng ta từ những tinh vân này. Bụi và khí trong chòm sao Lạp Hộ (Orion). Chòm sao Lạp Hộ , nghĩa là Thợ Săn là chòm sao được biết tới nhiều nhất trên bầu trời. Cách đây 10.000 năm, trước khi bình minh trong lịch sử nhân loại được ghi lại, một chùm ánh sáng lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm và mờ đi sau đó một vài tuần. Ngày nay, chúng ta biết được ánh sáng đó là từ một vụ nổ siêu tân tinh (supernova) và những đám mây bụi khí còn lại của nó chính là Tinh vân Vành khăn (Veil Nebula). Tinh vân này có tên gọi chính thức là NGC 6960 và có tên khác là Tinh vân Cây chổi của Phù thủy (Witch's Broom Nebula) bởi hình dáng đặc biệt của nó. Tinh vân Chân mèo (Cat's Paw Nebula) có thể nhìn thấy trong chòm sao Thiên Yết (Scorpion). Có tên gọi chính thức là NGC 6334, những ngôi sao trong tinh vân này có khối lượng gần gấp 10 lần Mặt Trời của chúng ta và được sinh ra ở đây chỉ một vài triệu năm trước. Vẻ đẹp ấn tượng của tinh vân Ngôi sao cháy (Flaming Star Nebula). Tinh vân Con nhện (Tarantula Nebula) nằm trong chòm sao Kiếm Ngư (Dorado) có đường kính hơn 1.000 năm ánh sáng và nằm cách Trái Đất khoảng 180.000 năm ánh sáng. Tinh vân Mắt mèo (Cat's Eye Nebula) cách Trái Đất 3.000 năm ánh sáng có tên gọi chính thức là NGC 6543 và thuộc chòm sao Thiên Long (Draco). Vẻ đẹp ngỡ ngàng của tinh vân Hoa uất kim hương (The Tulip in the Swan Nebula) trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus). Trải dài trên 70 năm ánh sáng, tinh vân xinh đẹp này nằm cách Trái Đất khoảng 8.000 năm ánh sáng./. Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ