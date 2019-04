Đốn tim với 16 cây cổ thụ lộng lẫy bậc nhất thế giới

Làm thế nào để yêu người Mẹ thiên nhiên? Hãy để tôi giúp bạn hiểu rõ về giá trị của cây cối: cây cối chuyển hóa khí carbon dioxide thành khí oxy cho chúng ta hít thở và là nơi trú ẩn cho vô số sinh vật trên hành tinh này. Không chỉ vậy, cây cối còn được xem như những người khổng lồ xanh của Trái Đất, giúp che chở và bảo vệ con người khỏi những tác động xấu từ thảm họa thiên nhiên. Hơn nữa, cây cối còn là người bạn tri kỷ mỗi khi ta buồn và mệt mỏi.

1. Cây đỗ quyên hơn 125 tuổi ở British Columbia, Canada

Được trồng trước một ngôi nhà ở Ladysmith – một thị trấn nhỏ trên đảo Vancouver, Canada, cây đỗ quyên này khiến bao người đi qua phải ngơ ngẩn vì sắc hồng rực của nó. Cây đỗ quyên này tồn tại hơn 125 năm, cao 7,6m, tán rộng khoảng 9m với những chùm hoa rực rỡ góp phần giúp ngôi nhà đẹp hơn nhiều lần. Có rất nhiều lý do để chúng ta yêu quý các loài cây, một trong số đó là vẻ đẹp lộng lẫy mà cây cối mang lại. Dưới đây là 16 cây cổ thụ lộng lẫy bậc nhất thế giới - những loại cây sống hàng trăm tuổi, những tán hoa hùng vĩ đẹp hơn cả trong cổ tích. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng nhé!

2. Cây tử đằng 144 tuổi tại công viên Ashikaga, Tochigi, Nhật Bản

Cây tử đằng khổng lồ 144 năm tuổi này nằm tại công viên Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản, không phải là cây tử đằng lớn nhất thế giới nhưng cũng đủ khiến du khách bị choáng ngợp khi tán cây trải rộng trên diện tích 1.990m2 và được trồng từ khoảng năm 1870. 3. Cây bão táp ở Slope Point, phía Nam New Zealand

Loài cây bão táp này có hình dạng rất độc đáo, chúng mọc xoắn lại với nhau và xuôi theo một chiều, do luôn phải oằn mình chịu những trận gió khốc liệt và lạnh lẽo từ Nam cực thổi tới. 4. Cây thích Nhật Bản được trồng tại công viên Washington, Mỹ

Cây thích Nhật Bản được trồng tại công viên Washington, thuộc phía Tây thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ, đẹp rực rỡ tựa mặt trời giữa rừng cây, là một trong những điểm thu hút du khách đến công viên Washington rộng hơn 22.000m2 ngắm cảnh và chụp hình. 5. Cây sồi Nam cực phủ đầy rêu ở bang Oregon, Mỹ

Loài cây sồi này có nguồn gốc từ Chile và Argentina và phát triển mạnh ở vùng Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. 6. Cây hoa anh đào ở thành phố Bonn, Đức

Mỗi năm cứ đến tháng Tư, một con đường tại thành phố Bonn, Đức biến thành một đường hầm hoa anh đào đẹp mê hoặc. Khi đi bộ dưới đường cây này, bạn sẽ có cảm giác khoan khoái và quên đi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống phố thị. 7. Cây sồi Thiên thần nằm trên hòn đảo John, bang South Carolina, Mỹ

Cây sồi 1.500 tuổi ở Charleston, Nam Carolina, Mỹ được biết đến như một câu chuyện cổ tích và là tài sản quý giá của nơi đây. Cây sồi Thiên thần này có chiều cao 20m, đường kính 8,5m và độ che phủ lên tới 1.600m2, nhánh cây dài nhất của nó có chiều dài 56m. Với tuổi thọ khoảng 1.400 đến 1.500 tuổi, cây sồi này được xem là một trong những sinh vật sống lâu đời nhất ở phía bờ đông của dòng sông Mississippi, Mỹ. 8. Cây phượng đỏ ở Brazil

Cây phượng đỏ rực rỡ này là loài cây đặc trưng của Madagascar nhưng nó cũng phát triển rất nhiều ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. 9. Cây máu rồng (Dragonblood tree) mọc trên quần đảo Socotra, Yemen

Loài cây máu rồng (Dragonblood tree) này có hình thù kỳ lạ trông giống như một chiếc ô khổng lồ. Sở dĩ nó có cái tên đáng sợ này là do nhựa cây màu đỏ thẫm giống như màu máu. Trước kia, nhựa cây máu rồng rất hữu ích được dùng làm thuốc nhuộm và chữa bệnh trong các bài thuốc dân gian. Ngày nay, nhựa cây máu rồng được dùng chủ yếu để làm sơn và nước bóng. 10. Cây cù tùng khổng lồ ở vườn quốc gia Sequoia, bang California, Mỹ

Cây cù tùng khổng lồ này tên là President, 3.200 năm tuổi và cao khoảng 75 mét, chu vi 28 mét, tương đương một tòa nhà cao 20 tầng, nằm ở vườn quốc gia Sequoia, California, Mỹ. Đây là cây cổ thụ lớn thứ ba trên thế giới sở hữu độ cao chọc trời. Đặc biệt, cây President là một trong những kỳ quan rất nổi tiếng của Mỹ. 11. Rừng cây phong đỏ rực lá ở St. Louis, thuộc tiểu bang Oregon, Mỹ

Khi đi giữa con đường này, bạn sẽ ngỡ như mình đang đặt chân trên một tấm thảm đỏ đẹp mê hồn, đặc biệt là đi cùng người bạn yêu thương thì còn gì bằng, phải không? 12. Cây bạch đàn cầu vồng trên hòn đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ

Loài cây bạch đàn cầu vồng này thay vỏ nhiều lần trong năm. Sau mỗi quá trình thay vỏ, cây lại để lộ ra một lớp màu xanh lá nhạt. Sau đó, lớp vỏ bên trong dần sẫm màu hơn và chuyển thành màu xanh da trời, cam và nâu sẫm trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Ngoài ra, màu sắc đặc biệt của loài cây này còn được dùng để sản xuất giấy và mọc khắp ở miền Nam Thái Bình Dương. 13. Cây phượng tím (Jacaranda) ở Cullinan, Nam Phi

Nếu có dịp đến thăm thị trấn Cullinan vào tháng Mười, chắc chắn bạn sẽ bị mê mẩn trước những đường hoa phượng tím biếc đua nhau khoe sắc. 14. Đại lộ cây sồi già ở Nam Carolina, Mỹ

Những cây sồi cổ thụ này được trồng từ năm 1790 tại con đường Sixie Plantation, thuộc bang South Carolina, Mỹ. 15. Cây bao báp ở Madagascar

Cây bao báp thuộc họ Gạo và là một trong tám loại cây đặc biệt chỉ sống ở Madagascar, châu Phi hoặc châu Úc. Cây bao báp có khả năng sinh tồn rất mạnh mẽ, ngay cả khi sống ở những nơi có điều kiện sống khắc nghiệt nhất. Nó được xem như biểu tượng cho những vùng đất khô cằn của châu Phi. Người dân nơi đây tận dụng thân cây khổng lồ của cây bao báp làm đồ chứa nước khi hạn hán. 16. Đường cây sồi già Dark Hedges gần ngôi làng Armoy ở Bắc Ai-len

Đường cây sồi già Dark Hedges nằm dọc trên một con đường nhỏ yên tĩnh Bregagh, gần ngôi làng Armoy ở Bắc Ireland. Hàng cây sồi này được gia đình Stuart trồng từ thế kỷ XVIII với dự định tạo nên cảnh quan đẹp mắt nhằm gây ấn tượng với các vị khách đến dinh thự của mình. Hai thế kỷ sau, hàng sồi cổ thụ vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt vời của mình và trở thành một trong những kiệt tác thiên nhiên được chụp ảnh nhiều nhất ở vùng Bắc Ireland.

