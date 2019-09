Độc đáo loài cây khiến cá bị “say”, "nổi" nhất xứ Nghệ

Cây cơi có tên khoa học là Pterocarya Tonkinensis (Franch.) Dode. Đây là loại cây nhỡ leo cao 5m - 10m, lá kép lông chim, hoa đơn tính, quả họp thành bông thòng, rất dài, tới 15cm hoặc dài hơn. Ảnh: ydvn. Ở Việt Nam, cây cơi rất phổ biến ở ven các sông, suối vùng cao tại nhiều nơi ở miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Bắc Thái, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An. Ảnh: ydvn. Cây cơi ra hoa quả từ tháng 5 - tháng 7, có thể thu hái lá và ngọn non quanh năm. Ảnh: ydhvn. Lá của cây cơi có vị đắng, có độc, có tác dụng trừ sâu, sát khuẩn. Tính năng của loại lá này là gây cay, làm cá bị "say", "choáng" chứ không chết, khi ăn vào không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ảnh: baonghean. Được biết, trong thân, lá của cây cơi có một hoạt chất khiến cá bị cay mắt, thiếu ô xy nên nổi lên. Ảnh: xaluan. Người dân xứ Nghệ thường dùng lá cơi giã ra để duốc cá. Người dân nơi đây đã gắn bó với cách bắt cá như thế này hàng trăm năm nay. Ảnh: blogspot. Mặc dù lá cơi không hoàn toàn độc đối với cá nhưng độc đối với chuột. Ảnh: baonghean. Mời quý vị xem video: Khám phá loại lá cây uống mát gan

Cây cơi có tên khoa học là Pterocarya Tonkinensis (Franch.) Dode. Đây là loại cây nhỡ leo cao 5m - 10m, lá kép lông chim, hoa đơn tính, quả họp thành bông thòng, rất dài, tới 15cm hoặc dài hơn. Ảnh: ydvn. Ở Việt Nam, cây cơi rất phổ biến ở ven các sông, suối vùng cao tại nhiều nơi ở miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Bắc Thái, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An. Ảnh: ydvn. Cây cơi ra hoa quả từ tháng 5 - tháng 7, có thể thu hái lá và ngọn non quanh năm. Ảnh: ydhvn. Lá của cây cơi có vị đắng, có độc, có tác dụng trừ sâu, sát khuẩn. Tính năng của loại lá này là gây cay, làm cá bị "say", "choáng" chứ không chết, khi ăn vào không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ảnh: baonghean. Được biết, trong thân, lá của cây cơi có một hoạt chất khiến cá bị cay mắt, thiếu ô xy nên nổi lên. Ảnh: xaluan. Người dân xứ Nghệ thường dùng lá cơi giã ra để duốc cá. Người dân nơi đây đã gắn bó với cách bắt cá như thế này hàng trăm năm nay. Ảnh: blogspot. Mặc dù lá cơi không hoàn toàn độc đối với cá nhưng độc đối với chuột. Ảnh: baonghean. Mời quý vị xem video: Khám phá loại lá cây uống mát gan