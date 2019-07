Điểm mặt loạt động vật như ác quỷ nham hiểm của địa ngục

Nhện mặt quỷ. Đôi mắt to đen u ám nổi bật trên khuôn mặt khiến loài động vật này trông vô cùng nham hiểm. Nó thường dùng 4 đôi chân trước để giữ mạng nhện khi treo ngược người để bẫy con mồi.

Khỉ lùn tarsier. Loài này cao không quá 10cm nhưng lại có đôi mắt rất to, to hơn cả não của chúng. Bàn chân chúng rất to và hai chân sau rất khỏe giúp chúng có thẻ nhảy từ cây này sang cây khác để tìm kiếm côn trùng hoặc những loài không xương sống nhỏ. Loài khỉ này thường sinh sống ở khu vực Borneo (đảo Sumatra).