Dấu hiệu ớn lạnh dự báo cuộc đại tuyệt chủng trên Trái đất?

Thảm họa khiến mọi sinh vật tuyệt diệt có thể bắt nguồn từ đại dương.

Theo Daily Star, thảm họa thiên thạch khiến khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm là một trong những sự kiện được biết đến nhiều nhất. Nhưng cuộc đại tuyệt chủng nghiêm trọng nhất diễn ra cách sự kiện trên 185 triệu năm.

Cuộc đại tuyệt chủng Permi đã tiêu diệt 70% sinh vật sống trên mặt đất và 90% sinh vật sống dưới đại dương.

Nguyên nhân thực sự khiến đại tuyệt chủng Permi xảy ra vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng nghiên cứu mới của các nhà khoa học chỉ ra rằng lượng CO2 bùng phát có thể là một trong những yếu tố chính. Và đó là cơ sở để nhân loại lo ngại về một cuộc đại tuyệt chủng mới liên quan đến biến đổi ở đại dương

Giáo sư địa vật lý Daniel Rothman đến từ Đại học Công nghệ Massachusetts (MIT), công bố các dữ liệu cho thấy lượng CO2 ở đại dương đã đạt đến mức kỷ lục.

Mô hình máy tính cũng phác họa những gì xảy ra khi CO2 tồn tại quá nhiều trong đại dương. Lượng CO2 tiếp tục tăng cao thì hệ quả sẽ rất nguy hiểm và không thể lường trước. Mô hình của Rothman dẫn đến một cuộc đại tuyệt chủng mới do một loạt những phản ứng tiêu cực.

Rothman nói con người đang tạo ra lượng CO2 ở đại dương tăng cao kỷ lục, không thể phục hồi. Trong quá khứ, chỉ có hai lần lượng CO2 tăng cao đến như vậy, đều là những lần xuất hiện đại tuyệt chủng.

Mời quý vị xem video: Thiên thạch va chạm Trái đất kinh khủng thế nào?

“Vượt qua ngưỡng đó thì không còn gì để nói, Trái đất sẽ tự bước vào chu kì thảm họa. Nhưng cách mà chúng ta bước đến thảm họa mới là điều đáng nói”, Rothman nói.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, là cơ sở để các nhà khoa học kêu gọi việc giảm thiểu lượng carbon thải vào đại dương.

Các nhà hoạt động mô trường kêu gọi các quốc gia trên thế giới đặt giới hạn về việc khai thác nhiên liệu hóa thạch. Vì hoạt động này thải ra hàng tỉ m3 carbon trong không khí.

Timothy Lenton, giáo sư về biến đổi khí hậu ở Đại học Exeter, Anh, nói: “Nghiên cứu mới cho thấy những hệ quả khủng khiếp so với những gì chúng ta từng tự đoán trước đây”.

“Nếu chúng ta bóp nghẹt Trái đất, nó sẽ tự kích hoạt cơ chế hủy diệt. Và khi đó, chúng ta không có cách nào khắc phục được”, Lenton cảnh báo.